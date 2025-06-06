Al Hilal teklifini yükseltti! Di Marzio duyurdu: Osimhen Suudi Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen'den vazgeçmiyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı habere göre; Al Hilal, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için hem kulübe hem oyuncuya yaptığı teklifi yükseltti.

İtalyan gazeteci Di Marzio, Al-Hilal'in maaşı revize etmesinin ardından Osimhen'in son teklifi kabul ettiğini yazdı. Al Hilal, bonservis teklifini de 70 milyona çıkardı. Napoli'nin istediği rakam ile arada 5 milyon euro fark kaldı. Kulüplerin anlaşması halinde Osimhen'in Suudi Arabistan'a gidip sağlık kontrollerden geçeceği belirtildi.

GALATASARAY'I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

İtalya'nın Napoli takımından sezon başında bonservisi kiralanan Osimhen, 28 lig maçında 26 gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de sezonun gol kralı olan Osimhen, takımını şampiyonluğa taşıyan oyuncuların başında geldi.