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Al Hilal teklifini yükseltti! Di Marzio duyurdu: Osimhen Suudi Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in Victor Osimhen transferi görüşmelerinde yeni gelişmeler yaşandı. İtalyan gazeteci Di Marzio, Osimhen'in Al-Hilal'in teklifini kabul ettiğini, Napoli ile Suudi Arabistan temsilcisi arasındaki bonservis farkının da 5 milyon euroya kadar indiğini duyurdu. Yağız Sabuncuoğlu da Victor Osimhen'in bugün İstanbul'dan ayrılacağını açıkladı.

Al Hilal teklifini yükseltti! Di Marzio duyurdu: Osimhen Suudi Arabistan yolcusu

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Victor Osimhen'den vazgeçmiyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı habere göre; Al Hilal, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için hem kulübe hem oyuncuya yaptığı teklifi yükseltti.

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İtalyan gazeteci Di Marzio, Al-Hilal'in maaşı revize etmesinin ardından Osimhen'in son teklifi kabul ettiğini yazdı. Al Hilal, bonservis teklifini de 70 milyona çıkardı. Napoli'nin istediği rakam ile arada 5 milyon euro fark kaldı. Kulüplerin anlaşması halinde Osimhen'in Suudi Arabistan'a gidip sağlık kontrollerden geçeceği belirtildi.

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GALATASARAY'I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIDI

İtalya'nın Napoli takımından sezon başında bonservisi kiralanan Osimhen, 28 lig maçında 26 gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de sezonun gol kralı olan Osimhen, takımını şampiyonluğa taşıyan oyuncuların başında geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Al Hilal Victor Osimhen
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