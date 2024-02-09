Al-Musrati resmen Beşiktaş'ta!

Ara transfer döneminin son gününde transferleri art arda açıklayan Beşiktaş, son olarak Al-Musrati'yi renklerine kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Ernest Muci'nin ardından Al-Musrati'yi de transfer ettiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması...

"Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır."

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIM:

Güç ✔

Savaşçı bir yapı ????

Mücadele ????



Beşiktaş'a hoş geldin Al-Musrati! ???? pic.twitter.com/9nDqMpZj0x — Beşiktaş JK (@Besiktas) February 9, 2024







