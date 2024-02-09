SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Al-Musrati resmen Beşiktaş'ta!

Al-Musrati resmen Beşiktaş'ta!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
09.02.2024 20:39 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, 27 yaşındaki Libyalı orta saha Al-Musrati'yi transfer ettiğini açıkladı.

Al-Musrati resmen Beşiktaş'ta!

Ara transfer döneminin son gününde transferleri art arda açıklayan Beşiktaş, son olarak Al-Musrati'yi renklerine kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Ernest Muci'nin ardından Al-Musrati'yi de transfer ettiğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması...

"Profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati'nin 2023-2024 sezonu için kiralama, 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonları için ise kalıcı transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü SC Braga ile görüşmelere başlanmıştır."

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIM:


Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlattı!Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlattı!
Galatasaray'da transfer döneminin son saatlerinde ayrılıkGalatasaray'da transfer döneminin son saatlerinde ayrılık
Beşiktaş ile Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildiBeşiktaş ile Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
transfer beşiktaş besikta transfer dönemi yaşında beşiktaş, da,
En Çok Okunan Haberler
Otobüs şoförüne kanlı pusu! Jant kapağını takarken başından vurularak öldürüldü

Otobüs şoförüne kanlı pusu! Jant kapağını takarken başından vurularak öldürüldü

EYT iddiası gündem olmuştu! SGK'dan açıklama geldi

EYT iddiası gündem olmuştu! SGK'dan açıklama geldi

Galatasaray Kamada ile anlaşma sağladı!

Galatasaray Kamada ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlattı!

Beşiktaş transferin son gününde bombayı patlattı!

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı öncesi TFF'den açıklama geldi!

Galatasaray'ın Ankaragücü maçı öncesi TFF'den açıklama geldi!

Galatasaray'da transfer döneminin son saatlerinde ayrılık

Galatasaray'da transfer döneminin son saatlerinde ayrılık

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.