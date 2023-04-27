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Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo 'artık bıktım' dedi, resti çekti! 7.5 milyar TL'lik kriz...

27.04.2023 13:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da pek iyi günler geçirmeyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bu sefer de özel hayatıyla gündemde. Başarılı futbolcu uzun yıllardır ilişki içinde olduğu Georgina Rodriguez ile ayrılığın eşiğine geldiği gündemde. İşte detaylar...

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo 'artık bıktım' dedi, resti çekti! 7.5 milyar TL'lik kriz...

Premier Lig ekibi Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılmasının ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo yeni takımında zor günler geçiriyor. Yıldız oyuncunun transferinin ardından Al Nassr'ın yer aldığı bütün kupalara ambargo koyması beklenirken işler pek de yolunda gitmedi. Ligde liderliği Al Ittihad'a kaptıran Al Nassr, Portekizli yıldızın transferinin ardından Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası'ndan, Süper Kupa'dan, Kral Kupası'ndan elenmişti.

Portekizli yıldız, saha içi yaşadığı sorunların yanı sıra son günlerde saha dışı olaylar da gündeme gelmeye devam ediyor. Cristiano Ronaldo'nun 2016 yılından bu yana birlikte olduğu sevgilisi Georgina Rodriguez'den ayrılmak üzere olduğu aktarıldı.

RONALDO 'BIKTIM'

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Daha önce Alman gazetesi Bild daha önce yayınladığı haberde ünlü çiftin ilişkisinde büyük sorunlar yaşadığını iddia etmişti. Ronaldo'nun, sevgilisinin davranışlarından bıktığı ve bu nedenle ilişkinin krize girdiği belirtilmişti.

RONALDO: SÜREKLİ HARCIYOR VE HARCIYOR...

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Son çıkan haberler ise herkesi şaşırtan türden... Habere göre; Portekizli yıldızın, Georgina'dan sürekli alışveriş yapmasından dolayı rahatsız olduğu ve bunun aralarındaki sorunu büyüttüğü belirtildi. Öte yandan gazeteci Daniel Nascimento, Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez hakkında, "Georgine gününü hep alışveriş merkezlerinde geçiriyor. Bu yüzden sinir bozucu oluyor. Sürekli harcıyor, harcıyor ve harcıyor, başka bir şey yapmıyor" yorumunu yaptığını aktardı.

SERVETİNİN NEREDEYSE YARISINI KAYBEDECEK

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Eğer ayrılık gerçekleşirse Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez'e 350 milyon Euro ödeyebilir. Bu para, Ronaldo'nun servetinin yüzde 35'ine tekabül ediyor.


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