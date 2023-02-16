Al Nassr'dan ayrılarak 3. kez Türkiye'ye dönen Vincent Aboubakar'dan Ronaldo itirafı! "Beşiktaş'a gitmemi istemedi"

Beşiktaş'ta daha önce de forma giyen ve siyah-beyazlı ekip ile 3 kupa kazanma başarısı gösteren Vincent Aboubakar, ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılarak 3. kez Beşiktaş'ın yolunu tutmuştu.

RONALDO İLE SES GETİRDİLER

Son dönemde futbol dünyasında ses getiren ekiplerden olan Al Nassr Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarken, Ronaldo'nun takıma katıldığı esnada Türk futbolseverlerin yakından tanığı isimler olan Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar da Al Nassr'da forma giyiyordu.

ABOUBAKAR'DAN RONALDO İTİRAFI!

Fransız basınında kaleme alınan habere göre; Aboubakar Ronaldo için dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kamerunlu oyuncu yaptığı açıklamada Ronaldo'nun takıma geldiği ilk anda konuştuklarını söylerken, "Biraz konuştuk ve Cristiano takımda kalmamı istediğini söyledi. Ona 'Hayır, ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istiyorum' dedim." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN KARARLI VE İSTEKLİYDİM"

Ronaldo'yla geçen konuşmanın devamını da açıklayan Aboubakar, "Bana ailemin nerede yaşadığını sordu, Fransa'da yaşadıklarını söyledim. Bu yüzden Türkiye'ye gitmek istediğimi, bu şekilde onlara daha yakın olabileceğimi belirttim. O da bana 'Bu daha iyi, ailen gerçekten uzağındaysa işler daha karmaşık olur' dedi. Ben Türkiye'ye gitmeye kararlı ve istekliydim" şeklinde konuştu.

