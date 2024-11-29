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Al Nassr'ın zaferinde Cristiano Ronaldo şov! 1000 gol hedefine sadece 85 kaldı... Anderson Talisca geri döndü!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
29.11.2024 21:17
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Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta maçında Damac FC karşı karşıya geldi. Mücadele Al Nassr'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmadaki goller Cristiano Ronaldo'dan gelirken, Portekizli yıldız kendisine koyduğu 1000 gol hedefine bir adım daha yaklaştı.

Al Nassr'ın zaferinde Cristiano Ronaldo şov! 1000 gol hedefine sadece 85 kaldı... Anderson Talisca geri döndü!

Suudi Arabistan Pro Lig 12. hafta maçında Al Nassr ile Damac FC kozlarını paylaştı. Mücadeleden Al Nassr 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Al Nassr, puanını 25'e yükseltti. Damac ise 14 puanda kaldı.

SAHNE CRISTIANO RONALDO'NUN

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Ev sahibi ekipte sahneye Cristiano Ronaldo çıkarken, kaydettiği 2 golle maça damgasını vurdu.

TALISCA GERİ DÖNDÜ

Adı Fenerbahçe ile anılan ve sakatlığından kaynaklı bir süredir forma şansı bulamayan Anderson Talisca, Damac maçıyla birlikte ikinci yarıda sahalara geri döndü.

HEDEFE 85 GOL KALDI

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Kendisine koyduğu 1000 gol hedefinde emin adımlarla ilerleyen Cristiano Ronaldo, Damac FC maçında kariyerindeki 914 ve 915. golleri kaydetti.

Portekizli dünya yıldızı, Suudi Arabistan ekibiyle bu sezon 18. maçında 15. kez gol sevinci yaşadı.

Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Anderson Talisca Al Nassr FC
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