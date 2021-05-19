Al Pacino'yu ağırlayan Nusret bir hayalini daha gerçekleştirdi!

37 yaşındaki dünyaca ünlü kasap Nusret önceki gün Hollywood efsanesi Al Pacino ile bir araya geldi. Sosyetik kasap, Al Pacino ile buluşma anını İnstagram hesabından yayınladı.

HAYRANLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Daha önce işletmesinde Leonardo Dicaprio, Jason Statham, David Beckham ve Naomi Campbell gibi dünyanın birçok ülkesinden ünlü yıldızları ağırlayan Nusret Gökçe, listesine bir yenisini daha ekledi. Her yaptığı ile çok konuşulan sosyetik kasap bu kez hayranı olduğu 87 yaşındaki Hollywood yıldızı Al Pacino'yu ağırladı. Nusret dünyaca ünlü yıldız ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayarak, "Bir hayalim daha gerçek oldu" notunu düştü. Gökçe'nin bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"KENDİNİ O FİLMDEKİ MAFYA BABASI SANIYOR"

Nusret'in ‘Scarface’ (Yaralı Yüz) filmini çok sevdiği fotoğraflarından biliniyor. Öte yandan Nusret ile davalık olan garsonlar, yaptığı açıklamalarında, "Kendini o filmdeki mafya babası Tony Montana sanıyordu. O havalarda dolaşıyordu" şeklinde konuşmuşlardı.



