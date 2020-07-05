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Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.07.2020 19:19 | Son Güncelleme

Katar ekibi Al Sadd, teknik direktör Xavi'nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden Al Sadd, İspanyol teknik adam Xavi Hernandez'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adamın 2020-2021 sezonunda takımın başında kalacağı duyuruldu.

Futbolculuğu döneminde Barcelona ile 8 lig, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Milli Takımı'nda ise 2 Avrupa Şampiyonası ve bir Dünya Kupası kazanan tecrübeli futbolcu, futbolu bıraktığı El Sadd ekibinde 86 karşılaşmada 22 gole imza atmıştı. (AA)

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