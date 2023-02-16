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Al Sancak bu akşam var mı, yok mu? Al Sancak 4. yeni bölüm ne zaman? İşte 16 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı

16.02.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sancak dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. TRT1'in yeni dizisi Al Sancak son olarak 3. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı dizi Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bir süredir yayınlanmıyor. Peki, Al Sancak bu akşam var mı, yok mu? Al Sancak 4. yeni bölüm ne zaman? İşte 16 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı hakkında bilgiler...

Al Sancak bu akşam var mı, yok mu? Al Sancak 4. yeni bölüm ne zaman? İşte 16 Şubat 2023 TRT1 yayın akışı

Türkiye'de yaşanan deprem felaketinin ardından diziler bir süredir yayınlanmıyor. Televizyon kanallarında dizilerin yerine deprem özel programları ve haberler yer alıyor. Kanalların ne zaman normal hayatına geçeceği ise merak ediliyor. Bu kapsamda TRT1'in yeni dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği de yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Al Sancak bu akşam var mı, yok mu? İşte yeni dizi hakkında ayrıntılı bilgiler...

AL SANCAK BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Bir süredir ekranda olmayan Al Sancak dizisi bu akşamda TRT1'in yayın akışında yer almıyor. Bu akşam ekranda dizi yerine TRT Haber Ortak Yayını olacak.

AL SANCAK SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ali Yüzbaşı ve Nadia bomba imha uzmanı Başçavuş Mustafa’nın desteğiyle kimyasal bombanın patlama tehlikesini bertaraf etmeyi başarmıştır. Ancak yine de Yüzbaşı Ali bu başarıdan Nadia’ya paye vermeye niyetli değildir. Öte yandan füze tehlikesi ise halen devam etmektedir ve bu büyük tehdidi ortadan kaldırmak için alınması gereken önemli kararlar, tamamlanması gereken riskli görevler vardır.

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Süleyman ve Bahar’ın sevdası sınanıyor Bir önceki operasyonda bacağını kaybeden Süleyman’la nişanlısı Bahar’ın ilişkisi de büyük bir sınava tabi olacaktır. Ancak bu sınavı geçmek, Bahar için hiç de kolay olmayacaktır. İkilinin çekeceği sancılara, Süleyman’ın ailesi olmayı başarmış tim üyeleri derman olabilecek midir? Süleyman’a çare olmaya çalışan Pençe Timi’ni bir yandan da yeni ve zorlu görevler beklemektedir.

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PENÇE TİMİ ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELİYOR

Hastaneden kaçan Novak’ı takip eden Ali Yüzbaşı ve Pençe Timi oldukça zorlu bir görevin peşine düşecektir. Sacit Komutan’ın sınavından geçen Teğmen Aras da Pençe Timi’ne bu zorlu görevde eşlik edecek ve kilit bir görev üstelenecektir. Pençe Timi’ni hayati riske sürükleyen bu görev, kuşkusuz ki yeni sürprizlere sahne olacak ve adeta bir puzzle gibi parça parça tamamlanacaktır. Ancak timin yürekli askerleri bu uğurda ölümle burun buruna gelecektir. Bu yeni operasyon esnasında hiç beklenmedik şekilde tehlikenin göbeğinde kalacak olan Ali Yüzbaşı, ateş hattının en harlı noktasından tek başına çıkmayı başarabilecek midir?

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