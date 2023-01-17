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Al Sancak dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Al Sancak dizisi konucu, oyuncuları ve isimleri!

17.01.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sancak dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan’ın kaleme aldığı dizinin başrollerini ise Uğur Güneş ve Gülsim Ali paylaşıyor. Peki, Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak, hangi gün yayınlanacak? Al Sancak dizisi konucu ne, oyuncuları kimler? İşte tüm merak edilenler...

Al Sancak dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Al Sancak dizisi konucu, oyuncuları ve isimleri!

Bozdağ Film imzalı, Al Sancak dizisi yeni sezonda TRT1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı dizi Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi ekrana taşıyacak. Peki, Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak, hangi günler yayınlanacak? İşte yeni dizi Al Sancak hakkında tüm ayrıntılar...

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT1'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

Al Sancak dizisi 33

AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

Al Sancak dizisi 2

AL SANCAK DİZİSİ OYUNCULARI

Uğur Güneş - Hakan
Gülsim Ali
İdris Nebi Taşkan
Ahmet Yenilmez
Gözde Türker
Ahmet Olgun Sünear
Emre Dinler
Eslem Akar - Sedef
Tezhan Tezcan
Çağlar Sayın
Fatih Gühan
Faruk Aran
Rıdvan Aybars Düzey
Murat İnce
Melih Özdoğan

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Uğur Güneş Gülsim Ali turu

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