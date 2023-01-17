Al Sancak dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Al Sancak dizisi konucu, oyuncuları ve isimleri!

Bozdağ Film imzalı, Al Sancak dizisi yeni sezonda TRT1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı dizi Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi ekrana taşıyacak. Peki, Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak, hangi günler yayınlanacak? İşte yeni dizi Al Sancak hakkında tüm ayrıntılar...
Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT1'de izleyicisinin karşısına çıkacak.
Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.
Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.
Uğur Güneş - Hakan
Gülsim Ali
İdris Nebi Taşkan
Ahmet Yenilmez
Gözde Türker
Ahmet Olgun Sünear
Emre Dinler
Eslem Akar - Sedef
Tezhan Tezcan
Çağlar Sayın
Fatih Gühan
Faruk Aran
Rıdvan Aybars Düzey
Murat İnce
Melih Özdoğan