Al Sancak dizisi ne zaman başlıyor, hangi gün? Al Sancak dizisi konucu, oyuncuları ve isimleri!

Bozdağ Film imzalı, Al Sancak dizisi yeni sezonda TRT1 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrollerini paylaştığı dizi Türk askerinin yaşadığı zorlukları ve mücadeleyi ekrana taşıyacak. Peki, Al Sancak dizisi ne zaman başlayacak, hangi günler yayınlanacak? İşte yeni dizi Al Sancak hakkında tüm ayrıntılar...

AL SANCAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT1'de izleyicisinin karşısına çıkacak.

AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?

Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.

Bu timlerden biri de Alsancak Timi’dir. Alsancak Timi, Türkiye’ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.

AL SANCAK DİZİSİ OYUNCULARI

Uğur Güneş - Hakan

Gülsim Ali

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Gözde Türker

Ahmet Olgun Sünear

Emre Dinler

Eslem Akar - Sedef

Tezhan Tezcan

Çağlar Sayın

Fatih Gühan

Faruk Aran

Rıdvan Aybars Düzey

Murat İnce

Melih Özdoğan

