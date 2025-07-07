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Al Shabab'dan Fatih Terim'e çok ilginç veda! Seçtikleri şarkı gündem oldu

Al Shabab ile olan sözleşmesi sona ermesinin ardından tecrübeli hocaya resmi olarak veda eden Suudi Arabistan ekibinin veda klibi gündem oldu. İşte detaylar...

Al Shabab'dan Fatih Terim'e çok ilginç veda! Seçtikleri şarkı gündem oldu
Berker İşleyen

Geçtiğimiz sezonun ortasında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı.

İLGİNÇ VEDA KLİBİ

Al Shabab dan Fatih Terim e çok ilginç veda! Seçtikleri şarkı gündem oldu 1

Arap ekibinden konuyla alakalı resmi açıklama gelirken, Al Shabab kulübü Terim'e ilginç bir veda klibi hazırladı. Hazırlanan klipte Terim'in olduğu anlar gösterilirken fon olarak “Halil İbrahim” türküsü tercih edildi.

DUYGUSAL MESAJ

Al Shabab dan Fatih Terim e çok ilginç veda! Seçtikleri şarkı gündem oldu 2

Al Shabab veda mesajında "Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler. Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın 🤍🦁" ifadelerini kullandı.

FATİH TERİM'İN PERFORMANSI

Al Shabab dan Fatih Terim e çok ilginç veda! Seçtikleri şarkı gündem oldu 3

Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.74 puan ortalaması tutturdu. 27 Aralık 2024'te göreve başlayan Terim, sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Suudi Pro Lig kulübü, Terim'in ayrılmasının ardından göreve büyük ihtimalle Real Sociedad'ı çalıştıran Imanol Alguacil'i getirecek.

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