Al Shabab'dan Fatih Terim'e çok ilginç veda! Seçtikleri şarkı gündem oldu

Geçtiğimiz sezonun ortasında Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı.
Arap ekibinden konuyla alakalı resmi açıklama gelirken, Al Shabab kulübü Terim'e ilginç bir veda klibi hazırladı. Hazırlanan klipte Terim'in olduğu anlar gösterilirken fon olarak “Halil İbrahim” türküsü tercih edildi.
Al Shabab veda mesajında "Birçok teknik direktör takımdan geçer, ancak çok azı saha sınırlarını aşan bir iz bırakır. Terim, varlığı ve ahlakıyla güzel bir iz bırakan bir teknik direktörün mükemmel bir örneğiydi. İmparator Fatih Terim'e güzel izi için teşekkürler. Her zaman bir aslan ve aileden biri olarak kalacaksın 🤍🦁" ifadelerini kullandı.
Al-Shabab'ın başında 23 maça çıkan Fatih Terim, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 1.74 puan ortalaması tutturdu. 27 Aralık 2024'te göreve başlayan Terim, sezonu 60 puanla 6. sırada tamamlamıştı.
Suudi Pro Lig kulübü, Terim'in ayrılmasının ardından göreve büyük ihtimalle Real Sociedad'ı çalıştıran Imanol Alguacil'i getirecek.
يمرّ العديد من المدربين على الفريق، لكن قلّة منهم يتركون أثرًا يتجاوز حدود الملعب، فاتح كان مثالًا نموذجيًا للمدرب الذي يترك أثرًا طيّبًا في حضوره وأخلاقه.— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) July 7, 2025
شكرًا للإمبراطور @fatihterim على بصمته الجميلة
ستبقى ليثًا، وفردًا من العائلة 🤍🦁 pic.twitter.com/TE0hujXD6g
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