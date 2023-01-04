Al zıt anlamlısı nedir? Al kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Al kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "renk, boya, kızıl renk, göz boyama, hile" anlamlarında kullanılan "āl" kelimesinden evrilmiştir. Eski dönemlerde sıkça "hile" ve "kırmızı renk" olarak kullanılan kelime günümüzde de benzer bir anlamda kullanılan sesteş bir kelimedir. Eski dönemlerde turuncu rengi için de al kelimesinin kullanıldığı görülse de günümüzde sadece kırmızı rengi ifade eder. Al kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Kırmızı

Bu renkte olan

Dorunun açığı, kızıla çalan at donu

Bu renkte olan at

Allık

Aldatma, düzen, tuzak, hile,

Alüminyum elementinin simgesi

Al kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler eş anlamlılara göre daha keskin çizgilere sahiptir. Eş anlamlılarda aynı anlamın yanı sıra benzer anlama gelen kelimeler de eş anlamlı olarak kabul edilse de zıt anlamda böyle bir durum yoktur. Zıt anlamlılarda kelimelerin tam olarak karşıtının ifade edilmesi gerekir. Bu bağlamda sözlükteki anlamlarının da tam olarak tersinin olması gerekir.

Al kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime yoktur. Al kelimesi renk anlamında ve hile anlamında kullanılan bir kelimedir. Ancak alın zıt anlamlısı olarak "ver" kelimesi kullanılsa da renk olarak kullanılan al kelimesiyle eylem olarak kullanılan "al-" kelimesi birbirinden farklıdır. Renk ifade eden ya da hile, aldatma anlamında kullanılan al zıt anlamlısı bir kelime yoktur.

Alın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alın zıt anlamlısı bir kelime yoktur bu nedenle al zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümle kuramayız. Al kelimesi iki farklı anlamı ile cümle içinde kullanılır. Bunlardan biri renk ifade ederken diğeri ise hile, düzen şeklinde kullanılır. Al kelimesiyle ilgili örnek cümleler: