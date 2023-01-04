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Al zıt anlamlısı nedir? Al kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al kelimesi Türkçemizde sık kullanılan kelimelerden biridir. Kırmızı anlamına gelen al bir rengi ifade eder. Al kelimesi aynı zamanda aldatma, tuzak anlamında da kullanılır. Aynı zamanda alüminyum elementinin simgesi olarak da Al kullanılır. Bu bağlamda al kelimesi sesteş bir kelimedir. Üç farklı al kelimesinin de kökeni Türkçedir ve eski dönemlerden beri dilimizde var olan bir kelimedir. Peki, al kelimesinin karşıt anlamlısı olan kelime nedir?

Al zıt anlamlısı nedir? Al kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Al kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "renk, boya, kızıl renk, göz boyama, hile" anlamlarında kullanılan "āl" kelimesinden evrilmiştir. Eski dönemlerde sıkça "hile" ve "kırmızı renk" olarak kullanılan kelime günümüzde de benzer bir anlamda kullanılan sesteş bir kelimedir. Eski dönemlerde turuncu rengi için de al kelimesinin kullanıldığı görülse de günümüzde sadece kırmızı rengi ifade eder. Al kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Kırmızı
  • Bu renkte olan
  • Dorunun açığı, kızıla çalan at donu
  • Bu renkte olan at
  • Allık
  • Aldatma, düzen, tuzak, hile,
  • Alüminyum elementinin simgesi
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Al kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlı kelimeler eş anlamlılara göre daha keskin çizgilere sahiptir. Eş anlamlılarda aynı anlamın yanı sıra benzer anlama gelen kelimeler de eş anlamlı olarak kabul edilse de zıt anlamda böyle bir durum yoktur. Zıt anlamlılarda kelimelerin tam olarak karşıtının ifade edilmesi gerekir. Bu bağlamda sözlükteki anlamlarının da tam olarak tersinin olması gerekir.

Al kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime yoktur. Al kelimesi renk anlamında ve hile anlamında kullanılan bir kelimedir. Ancak alın zıt anlamlısı olarak "ver" kelimesi kullanılsa da renk olarak kullanılan al kelimesiyle eylem olarak kullanılan "al-" kelimesi birbirinden farklıdır. Renk ifade eden ya da hile, aldatma anlamında kullanılan al zıt anlamlısı bir kelime yoktur.

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Alın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alın zıt anlamlısı bir kelime yoktur bu nedenle al zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümle kuramayız. Al kelimesi iki farklı anlamı ile cümle içinde kullanılır. Bunlardan biri renk ifade ederken diğeri ise hile, düzen şeklinde kullanılır. Al kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

  • Al elmaları görünce mutlaka tatmak istedi.
  • Al bayrağımız göklerde dalgalanırken büyük bir gurur yaşıyoruz.
  • Onu en son al bir yazma ile gördüm.
  • Avcı ne kadar al bilirse bilsin ayılar da o kadar yol bilir.
  • Gönlümüzü al ile almışsa da zamanla işin doğrusu ortaya çıkınca hepimiz uzaklaşmıştık.
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