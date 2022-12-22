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Aç zıt anlamlısı nedir? Aç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

22.12.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede manaları yönünden birbiri ile çelişen sözcükler zıt anlamlı olarak kabul edilir. Dilimizde bulunan zıt anlamlılar, eş anlamlı kelimeler ya da sesteş kelimeler kadar çok değildir. Zıt anlamlı kelimelerin aynı anlam doğrultusunda ve aynı görevde kullanılması gerekir. Aç sözcüğü de bunlardan biridir. Zıt anlamlı kelimeye sahip olan ve Türkçe kökenli olan aç sözcüğünün karşıt anlamlısı olan kelime nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Aç zıt anlamlısı nedir? Aç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aç sözcüğü Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "aç, açlık" anlamında kullanılan “āç” kelimesinden evrilmiştir. Aç kelimesi cümle içerisinde isim, zarf, sıfat görevlerinde veya mecazi anlamda kullanılabilen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası vardır. Aç sözcüğünün manaları şu şekildedir:

  • Yemek yemesi gereken
  • Yiyecek bulamayan
  • Gözü doymaz
  • Çok istekli, hevesli
  • Karnı doymamış olarak

Ayrıca aç kelimesinin içerisinde geçtiği “aç açına", "aç gezmek", "aç billaç", "aç kurtlar gibi saldırmak", "acından ölmek", "aç susuz” gibi deyim ve atasözleri de çok sık kullanılmaktadır.

Açık zıt anlamlısı nedir? Açık zıt anlamlısı nedir?

Aç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sözcüklerin hem gerçek manasını hem de zıt anlamlıları bilmek, kelimelerin cümle içerisindeki kullanımlarını kolaylaştırır. Aç sözcüğü günlük hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasındadır. Aynı şekilde bu sözcüğün karşıt anlamlısı da sıkça kullanılır. Aç kelimesinin zıt anlamlısı olan bir kelime vardır. Aç zıt anlamlısı olan kelime:

  • Tok

Aç ve tok kelimesi doymuş ya da yemek yemesi gereken anlamlarında kullanıldığında ve sıfat görevinde kullanıldığı zaman zıt anlamlı olarak kullanılır.

Acı zıt anlamlısı nedir? Acı zıt anlamlısı nedir?

Açın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler manaca birbirinin tam tersi anlamını ifade eden sözcüklerdir. Açın zıt anlamlısı olan tok kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Bu örnek cümleleri inceleyerek zıt anlamlı kelimelerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını daha iyi öğrenebilirsiniz. Aç ve açın zıt anlamlısı tok kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bugün karnı tok olduğu için bir şey yemek istemiyordu.
  • İnsanların tok olmadıkları hallerinden belliydi.
  • Tok olan cümle âlemi de tok sanır.
  • Arkadaşım "Tokum ama sürekli yemek yemek istiyorum." diye hayıflandı.
  • Karnı o kadar açtı ki kıvranma noktasına gelmişti.
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