Aç zıt anlamlısı nedir? Aç kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Aç sözcüğü Eski Türkçe bir kelimedir. Eski Türkçede "aç, açlık" anlamında kullanılan “āç” kelimesinden evrilmiştir. Aç kelimesi cümle içerisinde isim, zarf, sıfat görevlerinde veya mecazi anlamda kullanılabilen bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün birden fazla manası vardır. Aç sözcüğünün manaları şu şekildedir:

Yemek yemesi gereken

Yiyecek bulamayan

Gözü doymaz

Çok istekli, hevesli

Karnı doymamış olarak

Ayrıca aç kelimesinin içerisinde geçtiği “aç açına", "aç gezmek", "aç billaç", "aç kurtlar gibi saldırmak", "acından ölmek", "aç susuz” gibi deyim ve atasözleri de çok sık kullanılmaktadır.

Aç kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Sözcüklerin hem gerçek manasını hem de zıt anlamlıları bilmek, kelimelerin cümle içerisindeki kullanımlarını kolaylaştırır. Aç sözcüğü günlük hayatta çok sık kullanılan kelimeler arasındadır. Aynı şekilde bu sözcüğün karşıt anlamlısı da sıkça kullanılır. Aç kelimesinin zıt anlamlısı olan bir kelime vardır. Aç zıt anlamlısı olan kelime:

Tok

Aç ve tok kelimesi doymuş ya da yemek yemesi gereken anlamlarında kullanıldığında ve sıfat görevinde kullanıldığı zaman zıt anlamlı olarak kullanılır.

Açın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcükler manaca birbirinin tam tersi anlamını ifade eden sözcüklerdir. Açın zıt anlamlısı olan tok kelimesiyle ilgili çeşitli örnek cümleler kurulabilir. Bu örnek cümleleri inceleyerek zıt anlamlı kelimelerin cümle içerisinde nasıl kullanıldığını daha iyi öğrenebilirsiniz. Aç ve açın zıt anlamlısı tok kelimesiyle örnek cümleler: