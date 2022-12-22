Acele zıt anlamlısı nedir? Acele kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Acele sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapçada "ˁcl" kökünden gelen “ʿacele” kelimesinden alıntıdır. Acele sözcüğü cümle içerisinde sıfat, zarf veya isim hâliyle kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam üç anlamı vardır. Bu manalar şu şekildedir:

(İsim) Tez davranma gerekliliği

(Sıfat) Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi

(Zarf) Vakit geçirmeden, tez olarak

Acele kelimesi ile meydana gelen “acele posta” gibi birleşik kelimeler de bulunur. Ayrıca acele kelimesinin içerisinde geçtiği “acele işe şeytan karışır", "acele yürüyen yolda kalır", "aceleye gelmek", "acele ile menzil alınmaz", "acele etmek", acelesi olmak” gibi deyim, atasözleri ve birleşik fiiller de mevcuttur.

Acele kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede zıt anlamlılık, eş anlamlılık durumuna göre daha keskin bir çizgiye sahiptir. Zıt anlamlılıkta en çok dikkat edilmesi gereken şey kelimelerin olumsuz ek almış hâlleri zıt anlamlı değildir. Örneğin "mutlu" ve "mutsuz" kelimesi zıt anlamlı değildir. Bunun yanı sıra Türkçede hemen hemen her kelimenin eş anlamlısı bulunurken her kelimenin de zıt anlamlısı bulunmaz. Bu bağlamda zıt anlamlılar, birbiriyle anlam olarak çelişen ve karşıt olan kelimelerdir ve karşıt anlamlı olarak da adlandırılırlar.

Acele zıt anlamlısı olan sözcük yoktur. Acele kelimesinin zıt anlamı olarak çoğunlukla "yavaş" ve "ağır" kelimeleri kullanılsa da bu kelimeler acelenin zıt anlamlısı değildir. Aralarında anlam bakımından nüanslar vardır

Acelenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Mana yönünden birbirlerinin karşıtı olan sözcükler zıt anlamlı olarak tabir edilir. Acele kelimesinin zıt anlamı olan sözcükler olmadığı için örnek cümle veremeyiz. Acele kelimesiyle örnek cümleler vermek gerekirse: