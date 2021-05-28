SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. Alaba resmen Real Madrid'de!

Alaba resmen Real Madrid'de!

28.05.2021 19:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Real Madrid, Bayern Münih'ten ayrılan David Alaba ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Alaba resmen Real Madrid'de!

Bayern Münig'ten bedelsiz olarak ayrılan David Alaba'nın Real Madrid'e transferi resmen açıklandı. Real Madrid, 28 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Bayern Münih'te 11 yıl geçiren Avusturyalı oyuncu, bu süreçte 27 kupa birden kazandı.

ALABA: YENİ BİR ADIM İSTEDİM

Yeni bir adım atmak istediğini söyleyen Alaba, "Kararım Bayern Münih'e karşı değildi, yeni bir şeyler yapmak ve bir adım daha atmak istedim. Büyümek için, konfor alanından çıkmalısın. Tekrar olgunlaşmak için belki de bilinmeze gitmen gerekiyor." dedi.

"AYRILIK HEP ZOR OLMUŞTUR"

Ayrıldığı için üzgün olduğunu da kaydeden Avusturyalı futbolcu, "Bir şeyleri sonlandırmak her zaman zor olmuştur. Burada evimde gibi hissediyordum. Elbette gözlerimde yaşlarla ayrılıyorum ancak geleceğe de umutla bakıyorum. Bayern Münih her zaman kalbimde olacak, onlar için hiçbir endişem yok." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te 428 maça çıkan Alaba, 33 gol ve 53 asistlik performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izlediSokak ortasında eski eşini tekme-tokat dövdü! Çevredekiler sadece izledi
Real Madrid, Juventus ve Barcelona'dan UEFA'ya mesaj varReal Madrid, Juventus ve Barcelona'dan UEFA'ya mesaj var
Formula 1'de sıradaki durak MonacoFormula 1'de sıradaki durak Monaco
Anahtar Kelimeler:
transfer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Gündemi sarsacak iddia: Çin aşısı olan hacca gidemeyecek

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Maçta inanılmaz olay! Şortunu indirip kalecinin üstüne koştu

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Neymar'a cinsel saldırı suçlaması

Galatasaray'a yeni başkan adayı

Galatasaray'a yeni başkan adayı

Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e büyük jest

Ozan Kabak'tan Fatih Terim'e büyük jest

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Gökhan Gönül F.Bahçe'ye veda ediyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Galatasaray'da Fatih Terim nedeniyle istifa geldi

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Valentin Rosier resmen açıkladı! Fenerbahçe ve transfer...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Burak Yılmaz resmen açıklamıştı! 4 yıllık imza...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.