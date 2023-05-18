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Alaca karanlık nasıl yazılır, alaca karanlık yazımı nasıl olmalıdır? Alaca karanlık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

04.05.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimize farklı kültürlerden geçen pek çok sözcük bulunur. Bu sözcükler zaman içerisinde birtakım değişimlere uğrayarak dilimize aktarılmıştır. Özellikle birleşik sözcüklerin yazımında sık sık hata yapılır. Ayrı yazılması gereken bazı sözcükler bitişik yazılırken, bitişik yazılması gereken bazı kelimeler ise ayrı yazılarak karşımıza çıkar. Alaca karanlık kelimesi de yazımında çok sık yanlışlık yapılan sözcükler arasındadır. Peki, alaca karanlık yazımı nasıl olmalıdır?

Alaca karanlık nasıl yazılır, alaca karanlık yazımı nasıl olmalıdır? Alaca karanlık ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Alaca karanlık sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden biridir. Günümüzde birçok kişi sözcüklerin yazımında ve okunuşunda ciddi imla hataları yapılır. Bu imla hataları düzeltilmediğinde ortaya anlam bozukluğuna uğramış cümleler çıkmaktadır. Bu yüzden yazım kurallarının çok iyi öğrenilmesi ve bilinmesi gerekir. Ayrıca online hizmet sunan yazım kılavuzları da bu konuda çok yardımcı olmaktadır.

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Alaca karanlık nasıl yazılır?

Türkçemiz kelime bakımından epey geniştir. Dilimizde yer alan sözcüklerin yazımıyla alakalı internet ortamında birçok online sözlük bulunmaktadır. Bu sözlükler arasında en güvenilir kaynak olarak TDK gösterilmektedir. Bu bağlamda alaca karanlık yazımı ile ilgili en doğru bilgiyi Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Kelimelerin yazım ve söyleniş biçimleri kadar anlamlarını da bilmemiz gerekmektedir. Sözcüklerin anlamları için de yine Türk Dil Kurumunun çevrimiçi sözlük sitesinden yararlanılır. Buna göre alaca karanlık TDK Güncel Türkçe Sözlük'te şu anlamda karşılık bulur:

  • (İsim) Yarı karanlık, güneş doğmadan evvelki durum veya güneş battıktan sonra ortaya çıkan aydınlık

Alaca karanlık kelimesinin yazımıyla ilgili özellikle yazılı iletişimlerde çok sık hataya rastlanır. Alaca karanlık bitişik mi yazılır konusu ile alakalı kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Bu sözcüğün nasıl yazıldığına dair en doğru bilgiyi Türk Dil Kurumunun online hizmet veren yazım kılavuzu vermektedir. Alaca karanlık kelimesi sıklıkla karşımıza alacakaranlık şeklinde çıkar. Bu yazım TDK’ye göre doğru değildir. Yani bu kelimenin bitişik bir şekilde kullanılması yazım kuralları bakımından yanlış olarak kabul edilir.

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Alaca karanlık ayrı mı yazılır?

Alaca karanlık sözcüğünün doğru yazımı çevrim içi sözlüklerden sıklıkla sorgulanmaktadır. Alaca karanlık TDK’ye göre ayrı bir şekilde yazılmaktadır. Bu kelimenin birleşik bir şekilde yazılması, yazım kurallarına aykırıdır. Akşam karanlığını ifade etmek için kullanılan bu kelimenin yazımında ortaya çıkan yanlışlıkların mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda Türk Dil Kurumuna göre alaca karanlık doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Alaca karanlık (doğru kullanım)
  • Alacakaranlık (yanlış kullanım)
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