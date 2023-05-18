İkişer nasıl yazılır, ikişer yazımı nasıl olmalıdır? İkişer mi 2şer mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

İkişer sözcüğü günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde çok sık kullanılır. Bu sözcük aynı zamanda bir sayıyı ifade eder. Türkçemizde çok fazla sayıda birleşik ve ayrı yazılan kelime mevcuttur. Hal böyle olunca hangisinin ayrı, hangisinin bitişik yazıldığı konusunda kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. İkişer kelimesi için de ikişer mi 2şer mi konusu hususunda karışıklık olmaktadır.

İkişer nasıl yazılır?

İkişer sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan ve gerek günlük konuşmalarda gerekse yazışmalarda karşımıza çıkan kelimelerden biridir. İkişer sözcüğü aynı zamanda üleştirme sayısı olarak ifade edilir. Pozitif tam sayı grubunda yer alan, kendisine ve bir sayısına kalansız bir biçimde bölünebilen sayılar, asal sayı olarak tabir edilir. Herhangi bir işleme bağlı olan sayıları ifade etmek için bu asal sayıların sonuna ek getirilir. Bu ek ar, er, şer, ya da şer olabilir. Sonuna ek almış sayılar, üleştirme sayısı olarak tanımlanır.

İkişer kelimesi de sonundaki şer ekinden dolayı üleştirme sayısı olarak karşımıza çıkar. İkişer yazımı ile ilgili yapılan en büyük hatalardan biri bu kelimeyi sayı şeklinde yazmaktır. Bu sözcüğün doğru yazımı için TDK gibi güncel sözlüklerden faydalanılır. Ayrıca bu kelimenin TDK’ye göre iki farklı manası vardır. İkişer TDK sözlüğe göre şu anlamlara gelir:

(Sıfat) İki sayısının üleştirme sayı sıfatı

(Sıfat) Her seferinde ikisi beraber olan

İkişer mi 2şer mi?

İkişer sözcüğü Türkçe kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözcüğün yazımında çok sık imla hatasına rastlanılmaktadır. İkişer TDK’ye göre sayıyla değil, yazıyla yazılmalıdır. Yani bu sözcüğün 2şer şeklinde yazımı Türk Dil Kurumuna göre doğru değildir. Bu sözcük cümle içerisinde kullanılırken daima yazı formatında kullanılmaktadır. Üleştirme sayılarını kullanılırken kesme işareti kullanılmasına da gerek yoktur. Yani 2’şer şeklinde yazılması da imla hatası olarak kabul edilmektedir. Buna göre ikişer doğru yazılışı şu şekildedir: