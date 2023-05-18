EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Aklı sıra nasıl yazılır, aklı sıra yazımı nasıl olmalıdır? Aklı sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Aklı sıra nasıl yazılır, aklı sıra yazımı nasıl olmalıdır? Aklı sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

04.05.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde çok fazla bitişik ve ayrı yazılan sözcük bulunur. Bu sözcük sayısının fazla olmasından kaynaklı sık sık imla hataları yapılır. Dilimizde yer alan kelimeleri doğru bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Özellikle yazılı iletişimlerde yapılan imla hataları cümlelerin manasında da değişikliğe neden olur. Aklı sıra kelimesi de yazımında hata yapılan sözcüklerden biridir. Peki, aklı sıra yazımı nasıl olmalıdır?

Aklı sıra nasıl yazılır, aklı sıra yazımı nasıl olmalıdır? Aklı sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Aklı sıra sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alır. İki kelimeden meydana gelen bu sözcüğün yazımında çok sık yanlışlara rastlanılır. Aklı sıra kelimesi daha çok alay yollu kullanılan bir sözcüktür. Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde bu sözcük sıklıkla kullanılır. Kendimizi özellikle yazarken iyi bir şekilde ifade edebilmemiz için kullandığımız sözcüklerin doğru yazılış şekillerini bilmeniz gerekir.

İkişer nasıl yazılır? İkişer nasıl yazılır?

Aklı sıra nasıl yazılır?

Aklı sıra kelimesi birçok kişinin yazımında hata yaptığı sözcüklerden biridir. Kelimeleri yanlış kullandığımız zaman ortaya farklı manalar çıkabilir. Özellikle yazılı iletişimlerde sözcüklerin doğru bir şekilde yazılması büyük önem arz eder. Aklı sıra yazımı ile ilgili yapılan en büyük imla hatalarından biri bu sözcüğün bitişik olarak yazılmasıdır. Kelimelerin doğru kullanışı ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için yazım kılavuzlarından faydalanılması gerekir. Bu bağlamda yazım kılavuzu olarak en güvenilir kaynak Türk Dil Kurumu olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Türk Dil Kurumu online sitesinden sözcüklerin manalarını da öğrenmek mümkündür. Aklı sıra TDK sözlüğe göre şu anlamı karşılar:

  • (Zarf) Aklınca ya da sandığınca

Aklı sıra sözcüğü aklı ve sıra olmak üzere iki sözcükten meydana gelmektedir. İki veya daha fazla kelimeden oluşan sözcüklerde yazım hatası daha sık yapılır. Bu sözcük aynı zamanda birleşik kelime olarak karşımıza çıkar. Birleşik kelimeler üzerinde oynama yapılmaz ve birleşik kelimeyi oluşturan sözcüklerden birinde değişiklik yapmaz. Bu bağlamda aklı sıra bitişik mi yazılır konusu önemlidir. İçerisinde iç, sıra, ara ya da dış sözcükleri yer alan birleşik kelimeler daima ayrı yazılır.

Öğleüzeri nasıl yazılır? Öğleüzeri nasıl yazılır?

Aklı sıra ayrı mı yazılır?

Dil bilgisi konuları içerisinde imla kuralları ayrı bir öneme sahiptir. İmla kurallarına uyulmadığında kullanılan sözcüklerde anlam bozulması veya anlam kayması yaşanabilir. Aklı sıra kelimesi için de bu durum geçerlidir. Aklı sıra TDK kurallarına göre her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu sözcüğün aklısıra şeklindeki bitişik yazımı doğru değildir. Sözcüklerin nasıl yazıldığına dair en doğruyu bilgiyi sunan kaynakların başında TDK gelir. Bu bağlamda aklı sıra doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Aklı sıra ( doğru kullanım)
  • Aklısıra (yanlış kullanım)
Şu anki nasıl yazılır? Şu anki nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başrol nasıl yazılır?Başrol nasıl yazılır?
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ: ÖSYM KPSS LİSANS başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ne kadar?KPSS BAŞVURU ÜCRETİ: ÖSYM KPSS LİSANS başvurusu nasıl yapılır? 2023 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

12. sınıflarda devamsızlık kalktı mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI SON DAKİKA 2023: AUZEF sınav sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanlar

MSÜ TABAN PUANLARI 2023: Kara, Hava, Deniz Harp Okulu MSÜ taban puanları ve kontenjanlar

Karadeniz Bölgesi haritası nasıl?

Karadeniz Bölgesi haritası nasıl?

İlginizi Çekebilir

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Tam 298 kiloydu! Mezara sığmayınca...

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.