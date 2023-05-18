Aklı sıra nasıl yazılır, aklı sıra yazımı nasıl olmalıdır? Aklı sıra ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Aklı sıra sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimeler arasında yer alır. İki kelimeden meydana gelen bu sözcüğün yazımında çok sık yanlışlara rastlanılır. Aklı sıra kelimesi daha çok alay yollu kullanılan bir sözcüktür. Günlük konuşmalarda veya yazılı metinlerde bu sözcük sıklıkla kullanılır. Kendimizi özellikle yazarken iyi bir şekilde ifade edebilmemiz için kullandığımız sözcüklerin doğru yazılış şekillerini bilmeniz gerekir.

Aklı sıra nasıl yazılır?

Aklı sıra kelimesi birçok kişinin yazımında hata yaptığı sözcüklerden biridir. Kelimeleri yanlış kullandığımız zaman ortaya farklı manalar çıkabilir. Özellikle yazılı iletişimlerde sözcüklerin doğru bir şekilde yazılması büyük önem arz eder. Aklı sıra yazımı ile ilgili yapılan en büyük imla hatalarından biri bu sözcüğün bitişik olarak yazılmasıdır. Kelimelerin doğru kullanışı ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmak için yazım kılavuzlarından faydalanılması gerekir. Bu bağlamda yazım kılavuzu olarak en güvenilir kaynak Türk Dil Kurumu olarak karşımıza çıkar. Ayrıca Türk Dil Kurumu online sitesinden sözcüklerin manalarını da öğrenmek mümkündür. Aklı sıra TDK sözlüğe göre şu anlamı karşılar:

(Zarf) Aklınca ya da sandığınca

Aklı sıra sözcüğü aklı ve sıra olmak üzere iki sözcükten meydana gelmektedir. İki veya daha fazla kelimeden oluşan sözcüklerde yazım hatası daha sık yapılır. Bu sözcük aynı zamanda birleşik kelime olarak karşımıza çıkar. Birleşik kelimeler üzerinde oynama yapılmaz ve birleşik kelimeyi oluşturan sözcüklerden birinde değişiklik yapmaz. Bu bağlamda aklı sıra bitişik mi yazılır konusu önemlidir. İçerisinde iç, sıra, ara ya da dış sözcükleri yer alan birleşik kelimeler daima ayrı yazılır.

Aklı sıra ayrı mı yazılır?

Dil bilgisi konuları içerisinde imla kuralları ayrı bir öneme sahiptir. İmla kurallarına uyulmadığında kullanılan sözcüklerde anlam bozulması veya anlam kayması yaşanabilir. Aklı sıra kelimesi için de bu durum geçerlidir. Aklı sıra TDK kurallarına göre her zaman ayrı yazılmalıdır. Bu sözcüğün aklısıra şeklindeki bitişik yazımı doğru değildir. Sözcüklerin nasıl yazıldığına dair en doğruyu bilgiyi sunan kaynakların başında TDK gelir. Bu bağlamda aklı sıra doğru yazılışı şu şekildedir: