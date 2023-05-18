Öğleüzeri nasıl yazılır, öğleüzeri yazımı nasıl olmalıdır? Öğleüzeri ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşmalarda ya da yazışmalarda yaygın olarak karşımıza çıkan sözcüklerden biri öğleüzeri kelimesidir. Bu kelime Türkçe kökenli bir sözcük olarak bilinmektedir. Öğle ve üzeri olmak üzere iki sözcükten meydana gelir. İki kelimeden oluşan sözcüklerin yazımında çok sık hata yapılır. Bu kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için online hizmet sunan sözlükler ziyaret edilebilir.

Öğleüzeri nasıl yazılır?

Dil bilgisi başlıkları arasında birleşik ve ayrı yazılan kelimeler başlığı önemli bir yere sahiptir. İki kelimeden meydana gelen sözcüklerde mana değişimi yaşanmıyorsa bu kelimeler genellikle ayrı yazılmaktadır. Ancak iki sözcükten birinde mana değişimi meydana geliyorsa bu kelimeler çoğunlukla birleşik yazılır. Bu durum sözcüklerle oluşan ses olaylarına göre farklılık gösterir. Öğleüzeri yazımı ile alakalı en doğru bilgiyi Türk Dil Kurumunun online sözlük sitesi vermektedir.

Türkçemizde en sık karıştırılan kelimelerden biri ayrı yazılan sözcükler diğeri ise birleşik yazılan sözcüklerdir. Öğleüzeri sözcüğü de dilimizde çok sık imla hatası yapılan kelimelerden biridir. Bu bağlamda öğleüzeri bitişik mi yazılır konusu büyük önem taşır. Dilimizde birçok birleşik isim diye nitelendiren sözcükler bulunur. Öğleüzeri de bunlardan biridir. Bu yüzden bu sözcüğün her daim bitişik yazılması gerekmektedir.

Öğleüzeri ayrı mı yazılır?

Öğleüzeri sözcüğü bir zaman kavramını belirtmek için kullanılır. Sabah ile öğle arasındaki bir buçuk saatlik zaman dilimini ifade etmek için kullanılan bir sözcüktür. Bu sözcük yerine öğleüstü kelimesi de sıklıkla tercih edilir. Öğleüzeri sözcüğünün yazımı çoğunlukla karşımıza “öğle üzeri” şeklinde çıkmaktadır. Öğleüzeri TDK kurallarına göre her zaman bitişik yazılmalıdır. Yani bu kelimesinin ayrı bir şekilde kullanılması imla hatası olarak tanımlanır. Bu bağlamda öğleüzeri doğru yazılışı şu şekildedir: