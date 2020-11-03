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"Aladağ’da Hayat Var" projesi

ADANA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:36 | Son Güncelleme

Adana Valisi Süleyman Elban, “Aladağ’da Hayat Var” adlı projesiyle Aladağ’daki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsaldan kente olan göçün engellenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) hibe projelerinin imza töreni Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban, “Aladağ’da Hayat Var” adlı projesiyle Aladağ’daki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsaldan kente olan göçün engellenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) hibe projelerinin imza töreni Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik makam odasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Zafer Öz, Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lutfi Altunsu ile ilgili yetkililer katıldı.
Toplantıda “Aladağ’da Hayat Var” adlı proje Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik’le “Ulu Cami ve Çevresi Meydan Düzenlemesi” adlı proje ise Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından (YİKOB) sorumlu Vali Yardımcısı Zafer Öz ile imzalandı.
İmzaların atılmasının ardından projelerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Vali Elban, “Aladağ’da Hayat Var” adlı proje kapsamında; Aladağ’daki ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve kırsaldan kente olan göçün engellenmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını bu projeyle birlikte Aladağ’da üretilen ulusal ölçekli yöresel değerlerin, ekonomiye kazandırılacağını, özellikle kırsalda kadın istihdamının artırılacağını ve ilçenin sosyo-ekonomik durumunun iyileştirilerek bölgenin turizm potansiyelinin de artacağını öngördüklerini belirtti.
“Ulu Cami ve Çevresi Meydan Düzenlemesi” projesiyle de Ulu Cami’nin civarında bulunan tarihi kent merkezi ve çevresinde düzenlemeler yapılacağını ve bölgede festivallere entegre yerel lezzetlerin satışa sunulabileceği bir pazarın oluşturulacağını belirten Vali Elban; böylece yöresel mutfağın tanıtılacağını, günümüzde değişen yeme-içme anlayışıyla unutulan yemek kültürünün yaşatılması için yöresel ürünlerin standartlarını korumayı ve geleneksel üretim metoduna uygun olarak Türk Patent Kurumundan coğrafi işaret alınarak yerel lezzetlerin tanıtımını sağlayıp Adana mutfağına ait lezzetlerin ve yöresel yemek kültürünün yaşatılmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Her iki projenin de Adana’ya ve ülkeye hayırlar getirmesini temenni eden Vali Elban, projelerin hayata geçirilmesi için emek veren herkese teşekkür etti.
Toplantı, değerlendirmelerde bulunulmasıyla sürdü.

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