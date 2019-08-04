Mynet Trend

Alanya'da nemden bunalan sahile koştu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 04.08.2019 19:16 | Son Güncelleme

Hava sıcaklığının 35 derece olduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, yüzde 70 nem oranı bunalttı. Yerli- yabancı tatilciler, serinlemek için sahilleri doldurdu.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerine göre, hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, plajları doldurdu. Yerli- yabancı tatilciler, Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra başta olmak üzere sahillerde şemsiye açacak yer bırakmadı.

SICAKLIKLAR HAFTA BOYUNCA ARTACAK

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulmasına yüksek nem de eklenince tatilciler, denizde serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler ise güneşlenmeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıkların hafta boyunca artarak, devam edeceğini belirtti.

Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllıkEskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık
Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllıkEskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık
Yürüyemeyen köpeğe yürüteç yaptıYürüyemeyen köpeğe yürüteç yaptı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya deniz

En Çok Okunan Trend Haberler

Akılalmaz olay! Sarhoş pilotlar tutuklandı

Akılalmaz olay! Sarhoş pilotlar tutuklandı

'4 maaş' yorumu olay oldu! 'Ben o maaşı müdürüme veriyorum'

'4 maaş' yorumu olay oldu! 'Ben o maaşı müdürüme veriyorum'

Sayıları milyonları buldu! Rekoru onlar kırdı

Sayıları milyonları buldu! Rekoru onlar kırdı

Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı

Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Yer: Gaziantep! Camide yaptıkları büyük tepki çekti

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Profesörler yurt dışına kaçırmak isterken yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü

Mangal dumanı mahalleliyi sokağa döktü

Eskişehir'deki kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktı

Eskişehir'de bulundu! 5 bin yıllık

Yürüyemeyen köpeğe yürüteç yaptı

Yürüyemeyen köpeğe yürüteç yaptı

Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu

Caddebostan sahilinde ‘uçuş’ coşkusu

Antalya'ya 193 ülkeden 8 milyon turist geldi

Sayıları milyonları buldu! Rekoru onlar kırdı

Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı

Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.