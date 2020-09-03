Alanya'nın herkesi hayran bırakan gülüklü çorbası tarifi...

Alanya yöresinde düğünlerde ve özel günlerde pişirilen bu çorba, onu pişirdiğiniz her gün kendinizi bir şölen sofrasında hissetmenizi sağlayacak. Yörede köfteye "gülük" dendiği için gülüklü çorbası adını alan çorba, içerisinde hem et hem de tavuk bulunduruyor. Bu nedenle gülüklü çorbası tam anlamıyla bir protein deposu. Hadi gelin, Alanya'nın gülüklü çorbasının tarifine beraber göz atalım!

MALZEMELER

250 gram dana eti kıyma

500 gram haşlanmış tavuk eti

4 su bardağı tavuk suyu

1 kase haşlanmış nohut

1 fincan pirinç

1 orta boy domates

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızıbiber

1 yemek kaşığı nane

1 limon

1 kaşık tereyağı

Tuz

Sıvı yağ

GÜLÜKLÜ ÇORBASI TARİFİ