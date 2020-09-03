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Alanya'nın herkesi hayran bırakan gülüklü çorbası tarifi...

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Alanya düğünlerinde sıklıkla pişirilen ve yörenin en önemli lezzetlerinden biri olan gülüklü çorbası, lezzetinin yanı sıra besleyiciliği ile de sofralarınıza yeni bir soluk getirecek. Sebze, bakliyat ve protein kaynağı bu çorba sofranızın vazgeçilmezi olacak. Alışılmış çorba tatlarının dışına çıkan gülüklü çorbasının, diğer çorbalardan en büyük farkı tek bir tabağı ile doyum sağlaması.

Alanya'nın herkesi hayran bırakan gülüklü çorbası tarifi...

Alanya yöresinde düğünlerde ve özel günlerde pişirilen bu çorba, onu pişirdiğiniz her gün kendinizi bir şölen sofrasında hissetmenizi sağlayacak. Yörede köfteye "gülük" dendiği için gülüklü çorbası adını alan çorba, içerisinde hem et hem de tavuk bulunduruyor. Bu nedenle gülüklü çorbası tam anlamıyla bir protein deposu. Hadi gelin, Alanya'nın gülüklü çorbasının tarifine beraber göz atalım!

MALZEMELER

  • 250 gram dana eti kıyma

  • 500 gram haşlanmış tavuk eti

  • 4 su bardağı tavuk suyu

  • 1 kase haşlanmış nohut

  • 1 fincan pirinç

  • 1 orta boy domates

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızıbiber

  • 1 yemek kaşığı nane

  • 1 limon

  • 1 kaşık tereyağı

  • Tuz

  • Sıvı yağ

GÜLÜKLÜ ÇORBASI TARİFİ

  • Gülüklü çorbasının yapımına tavukları haşlayarak başlıyoruz. Tavuğu, orta boy bir tencerenin içerisine alıp üzerine 5 su bardağı kadar su ekliyoruz ve haşlanmaya bırakıyoruz.

  • Tavuklar haşlanırken; köfteyi yapmaya başlıyoruz. Kıymayı orta boy bir kabın içerisine aldıktan sonra içerisine tuz ve karabiber ekleyip köfteyi hazırlıyoruz. Köfte hamuru kıvama gelince ufak toplar haline getirerek yuvarlıyoruz.

  • Köfteler hazırlandıktan sonra bir tavaya iki yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ve köfteleri bu tavada kızartıyoruz.

  • Köfteler kızardıktan sonra onları bir süre dinlemeye bırakıyoruz. Bu esnada haşlanan tavukları tencerenin içerisinden alıp didikliyoruz.

  • Ön işlemleri tamamladıktan sonra orta boy bir tencerenin içerisine tereyağı ve sıvı yağı koyup kızdırıyoruz.

  • Isınmış olan yağın içerisine biber salçasını ekleyerek kavuruyoruz.

  • Salça kavrulduktan sonra domatesi rendeleyerek tencereye ekleyin.

  • Tenceredeki karışım tamamen homojen hale gelince tuz, karabiber ve damak zevkinize hitap eden baharatları tencereye ekleyin ve bir tur karıştırın.

  • Tenceredeki güzel kokulu karışımın içerisine önceden haşlamış olduğunuz tavuğun suyunu ekleyin. Eğer tavuk suyu gözünüze az gelirse çorbaya sıcak su ilavesi yapabilirsiniz.

  • Tenceredeki çorba kaynayınca pirinci çorbaya ilave edin. Pirinçler tamamen şişene kadar çorbaya başka hiçbir ekleme yapmayın.

  • Pirinçler piştikten sonra bütün malzemeleri tencereye sırayla ekleyebiliriz. İlk olarak haşlanmış ve didiklenmiş olan tavuğu tencereye ilave ediyoruz.

  • Tavuklar tencerede 3 dakika kaldıktan sonra bir kâse haşlanmış nohudu çorbaya ilave ediyoruz.

  • Çorbamıza son olarak önceden kızarttığımız köfteleri ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz.

  • En az 5 dakika boyunca kaynayan çorbaya kuru nane ve limon suyunu ekledikten ocağın altını kapatın.

  • Çorbanızı servis etmeden önce çorbayı muhakkak dinlendirmelisiniz. En az 15 dakika boyunca dinlenmeyen çorbanın malzemeleri tabağa alırken dağılabilir.
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