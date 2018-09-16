Alanya'ya giden Trabzonspor'da, Burak Yılmaz kadroda yer almadı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, THY'ye ait özel uçakla Alanya'ya hareket etti. Kafilede Burak Yılmaz, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Murat Cem Akpınar ile Semih Karadeniz yer almadı.
Bu arada havalimanında bazı taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Trabzonspor'un 21 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
Onur Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Zeki Yavru, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Mustafa Akbaş, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Yusuf Yazıcı, Vahid Amiri, Jose Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Hugo Rodallega.
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