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Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu

11.10.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da 5 yaşındaki çocuk otelin havuzunda boğuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Bulgaristanlı ailenin 5 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu.

İncekum Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Teodora Savova yüzmek için havuza girdi. Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Savova'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Alanya havuz

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