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Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

31.08.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Kestel Mahallesi'ndeki bahçeden avokado toplayan S.A'nın şüpheli hareketleri üzerine kimlik sorgusu yaptı.

Birçok hırsızlık olayına karıştığı belirlenen zanlıdan, avokado bahçesinin sahibi R.Z. de şikayetçi oldu. Bunun üzerine S.A, jandarma ekibince gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin bahçeden çaldığı 100 adet avokado ise sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya hırsızlık Avokado jandarma

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