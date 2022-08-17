YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

17.08.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kadın hastanede öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Oba Mahallesi'nde serinlemek için denize giren F.H. (67), suda hareketsiz kalınca vatandaşlarca denizden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.H. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandıAntalya'da tartıştığı eski otel çalışanının silahla vurduğu güvenlik müdürü yaralandı
Mardin'de yol kenarında erkek cesedi bulunduMardin'de yol kenarında erkek cesedi bulundu
Samsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladıSamsun'da Savaşan İHA Yarışması için test çalışmaları başladı
Anahtar Kelimeler:
Alanya hastane

Antalya Namaz Vakitleri 17 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:09
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:54
Yatsı
21:17
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Sette eski sevgilisini ziyaret etmişti! Bomba iddiaya yanıt

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

Ünlü futbolcu o pozu görünce dayanamadı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Kim Kardashian başlattı! Vajina ameliyatı...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.