Alanya'da iki Ukraynalı çocuk evlerinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki Ukraynalı çocuk kaldıkları evde ölü bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi'ndeki bir sitede 2 çocuğun öldürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Daireye giren ekipler, yatak odasında 4 yaşındaki erkek K.N. ile 6 yaşındaki kız T.N'yi boğazı kesili halde buldu. Olayla ilgili baba O.N. (38) gözaltına alındı.

Anne Y.N'nin de çocuklarından sonra kendisini öldürmek isteyen eşinden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.



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