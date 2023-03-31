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Alanya'da oğlunu silahla öldüren babanın yargılanmasına başlandı

31.03.2023 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde tartıştığı oğlunu silahla öldüren baba hakim karşısına çıktı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Duran G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müşteki Serap Yurttaş salonda hazır bulundu.

Savunma yapan sanık Duran G, oğlunun madde bağımlısı olduğunu ve sürekli tartıştıklarını söyledi.

Olay günü yine oğlunun krize girdiğini ve komşulara saldırdığını savunan Duran G, "Oğlum komşulara saldırdığı için tartışmaya başladık. Sonra kendisi elinde bıçakla üzerime yürüdü. 'Oğlum yapma' dedim ama dinlemedi. Ben de o arada onu korkutmak amacıyla yere ateş açtım. Sonrasını hatırlamıyorum. Benim düşmanım yoktu ama benim düşmanım çocuğummuş." dedi.

Oğlunun daha önce de annesini öldürmeye çalıştığını öne süren Duran G, oğlunun uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yine de aynı evde kaldıklarını ifade etti.

Müşteki Serap Yurttaş ise öldürülen Cihat G'nin annesi olduğunu ve eski eşinden şikayetçi olmadığını belirtti.

Cihat G'nin kız kardeşi Ceyda G. de ağabeyinin bağımlı olduğunu söyledi.

"Babamın onu bilerek öldürdüğü düşünmüyorum." diyen Ceyda G, "Babam bizim canımızı korumak için yaptı. Ağabeyim kendisini kaybetmişti, çünkü uyuşturucu kullanıyordu." ifadelerini kullandı.

Tanık Rezzan Demir olay günü Cihat G'nin evlerine saldırıp eşi ve çocuğuna küfrettiğini, babasının ise oğlunu engellemeye çalıştığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAY

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 12 Ekim 2022'de Cihat G. (28) ile babası Duran G. (50). arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Cihat G. babasının silahla ateş açması sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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