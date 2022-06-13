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Alanya'da Rus kadın, kaldığı evde ölü bulundu

13.06.2022 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da Rus kadın, kaldığı evde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rus vatandaşı kadın, kaldığı evde ölü bulundu.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan Rus vatandaşı Aida Magomedova (47) arkadaşı tarafından odada hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Aida Magomedova cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Alanya Belediyesi Morguna kaldırıldı.

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