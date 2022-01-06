YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Alanya'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

06.01.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da sahte içki operasyonunda bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki imal edilen eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sahte içki imalatıyla mücadele çalışmaları kapsamında teknik takibin ardından Tosmur Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda 49 litre alkol, sahte içki yapımında kullanılan 30 aroma, 24 boş alkol şişesi, bir fermantasyon bidonu, 2 huni ve 25 boş bidon ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.İ. (53), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş canlı yayında ağladı! Gurur gözyaşları...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Antalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladıAntalya'da "Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı" başladı
Anahtar Kelimeler:
polis Alanya sahte içki

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:04
Öğle
13:08
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:22

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Perşembe

Burdur Eczanesi
Muratpasa
Demet Eczanesi
Muratpasa
Elvan Eczanesi
Muratpasa
Ezdem Eczanesi
Muratpasa
Flora Eczanesi
Muratpasa
Vitamin Eczanesi
Muratpasa
Akyıldız Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Elazığ'da kar nedeniyle 17 köye ulaşım sağlanamıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Bandırmaspor ligin ikinci devresine iddialı hazırlanıyor

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Samsung Galaxy S21 ailesinin yeni üyesi "Galaxy S21 FE 5G" tanıtıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.