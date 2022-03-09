YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

09.03.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Dinek Mahallesi'nde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda 32 kök Hint keneviri, 800 gram esrar, bir adet hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonda Ö.K. (34) gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyorTürkiye'de kış, kongre ve spor turizmi hareketli geçiyor
Fenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildiFenerbahçe, başkanı Ali Koç ve iki oyuncusu PFDK'ye sevk edildi
Öldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacakÖldürülen üniversite öğrencisi Azra'nın ismi evinin bulunduğu sokakta yaşayacak
Anahtar Kelimeler:
Alanya

Antalya Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
05:52
Sabah
07:11
Öğle
13:13
İkindi
16:30
Akşam
19:05
Yatsı
20:19
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Bu kadarına pes! Tamamen çıplak komşusunun bahçesine girip...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Doğduğu günden beri çare arıyor! Tedaviye başladılar ama...

Doğduğu günden beri çare arıyor! Tedaviye başladılar ama...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.