YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Alanya'nın doğal güzelliği Dim Çayı ziyaretçilerini yaz sıcaklığında serinletiyor

Alanya'nın doğal güzelliği Dim Çayı ziyaretçilerini yaz sıcaklığında serinletiyor

11.07.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili: - "Havası ve doğal güzellikleriyle buraya ciddi talep var"

MUSTAFA KURT - Akdeniz'in yaz aylarında bunaltıcı etkisinden kurtulmak isteyenlerin adresi Dim Çayı sakinliğiyle huzur veriyor.

Toroslardan doğan ve Dim Vadisi boyunca uzanarak Akdeniz'e dökülen Dim Çayı, kent merkezine yakınlığı sayesinde bunaltıcı yaz aylarındaki sıcaklıktan kaçmak isteyenlerin rotası haline geldi.

Dim Barajı'ndan sonra yaklaşık 6 kilometre uzunluktaki çayın içinde ve etrafında yer alan 25'e yakın restoranda ve piknik alanlarında ziyaretçiler doğal güzellikler arasında bol oksijen alarak keyifli vakit geçiriyor.

Alanya kent merkezine sadece 7 kilometre uzaklıktaki Dim Çayı hem yerli hem de yabancı tatilcilerin en çok ziyaret ettiği doğal alandan biri. Yaz aylarında özellikle hafta sonları buralarda yer bulmak çok güçleşiyor.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, AA muhabirine, yaz sezonuyla ilçede turizm hareketliliğinin başladığını söyledi.

Bayram tatili süresinin uzamasının iç pazarı hareketlendirdiğini belirten Sili, "Yurt dışındaki taleple birlikte otelde doluluklar yüzde yüze ulaştı. Bayramda böyle ama temmuzda da yüzde 90-95'lerde doluluklar olacak." dedi.

Sili, Alanya'ya tatile gelenlerin sadece otel anlamında değil tarihi ve doğal güzellikler konusunda da arayış içinde olduğunu ifade ederek, ilçenin alternatif turizm anlamında misafirlerine olanak sunduğunu kaydetti.

Bu anlardan birinin de adını verdiği Dim Vadisi'nden geçerek Akdeniz'e dökülen Dim Çayı olduğunu dile getiren Sili, şöyle konuştu:

"Buralardaki tesislerde tüm gününüzü geçirmeniz mümkün. Toros Dağları'nda karın erimesiyle aşağı inen sularda yüzmek mümkün. Keza çocuklar için ayrı etkinlikler bulunuyor. Havası ve doğal güzellikleriyle buraya ciddi talep var. Bunun yanında Alanya'nın yaylaları ve tarihi güzelliklerine giden ziyaretçi sayısının arttığı bilgisi de bizlere geliyor. Misafirlerimizi hem tarihi ve doğal güzellikler hem de Dim Çayı'nda bir gün geçirmeleri anlamında yönlendiriyoruz. Dönüşlerinde de olumlu yorumlar alıyoruz."

Sili, hava sıcaklığının az ve sularının soğuk olduğu Dim Çayı ve Sapadere Kanyonu gibi doğal yerlerin, turizmde alternatif nokta anlamında önemli olduğunun altını çizerek, ilçeye gelenlerden tarihi ve doğal güzellikleri görmeden gitmemelerini istedi.

- "Biz aşağı yukarı yılın 9 ayında hizmet veriyoruz"

Dim Çayı'nda yaklaşık çeyrek asırdır hizmet veren restoranın yöneticisi Mustafa Gümüş ise sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Dim Çayı ile Alanya arasında sıcaklık farkının 7-8 derece olduğunu kaydetti.

Yerli ve yabancı tatilcilerin hem serinlemek hem de doğal hayatın içinde yer almak için buraya geldiğini anlatan Gümüş, "Biz aşağı yukarı yılın 9 ayında hizmet veriyoruz. Şu anda yabancılar ağırlıklı tatilciler, günübirlik tesiste su üstündeki çardaklarda yemek yiyor, çardaklarda uyumanın ve soğuk suda serinlemenin keyfini çıkarıyor. Özellikle su üstündeki çardaklarda ve masalarda oturmayı çok tercih ediyorlar." dedi.

Çay üzerindeki bir restoranın yöneticisi Buse Gök de özellikle soğuk suyun Dim Çayı'nı daha da özel kıldığını ifade etti.

Yabancı turistlerin suyun soğukluğu nedeniyle çaya geldiğini belirten Gök, "Alanya'da sıcaklık 40 derecelerde iken çay nedeniyle bölgemiz çok daha serin. Özellikle yazın bunaltıcı sıcaklığından bir gün de olsa kaçmak, burada serinlemek istiyorlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldıSahipsiz köpeklerden kaçarken hayatını kaybeden çocuk, mezarı başında anıldı
Muğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyorMuğla'nın turistik ilçelerinde bayram trafiği yoğunluğu yaşanıyor
Muğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğulduMuğla'da Dalyan Kanalı'na giren kişi boğuldu
Anahtar Kelimeler:
Alanya dim çayı dogal

Antalya Namaz Vakitleri 11 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:58
Sabah
05:40
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:00
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kocasının yeni sevgilisini böyle duyurdu! “O benim de sevgilim”

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Kendisini hamile zannediyordu! Gerçek çok farklı çıktı

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

Genç sevgilisiyle tatilde! Kusursuz fiziğini sergiledi

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

42 kadını acımasızca katletti, savunması herkesi şaşırttı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.