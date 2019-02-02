Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Maça ev sahibi Alanyaspor baskılı başladı.

dakikada Villafanez'in pasında Cisse diziyle indirdiği topa dönerek çok sert vurdu, kaleci Muslera direk dibinden topu çıkarmayı başardı. 2 dakika sonra yine etkili gelen Alanyaspor'da bu kez Villafanez sert vurdu ancak Muslera yine gole izin vermedi.

39'da Fernandes'in şutunda topu bacaklarının arasından kaçıran Muslera son anda uzanarak golü önledi. Ataklarını sürdüren Alanyaspor, ilk yarının son dakikasında Djalma'nın uzak mesafeden muhteşem golüyle devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda Galatasaray daha iyi bir futbol sergiledi. 52'de Belhanda'nın pasında dar açıdan kaleye şutunu çeken Feghouli topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.

1-1'den sonra tekrar öne geçmek isteyen Alanyaspor'da 61 ve 62. dakikalarda Junior Fernandes'in iki şutu üstten auta gitti. Galatasaray ise Sinan Gümüş'le gol arasa da bu amacına ulaşamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 36, Alanyaspor ise 25 yaptı.

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Fernandes (Dk. 80 Ozan Tufan), Cisse (Dk. 90+3 Josef Sural)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 18 Ömer Bayram), Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli (Dk. 82 Yunus Akgün), Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou (Dk.55 Sinan Gümüş)