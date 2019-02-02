Alanyaspor 1 - 1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk adaylarından Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Maça ev sahibi Alanyaspor baskılı başladı.
39'da Fernandes'in şutunda topu bacaklarının arasından kaçıran Muslera son anda uzanarak golü önledi. Ataklarını sürdüren Alanyaspor, ilk yarının son dakikasında Djalma'nın uzak mesafeden muhteşem golüyle devreye 1-0 önde girdi.
İkinci yarıda Galatasaray daha iyi bir futbol sergiledi. 52'de Belhanda'nın pasında dar açıdan kaleye şutunu çeken Feghouli topu ağlara göndererek durumu 1-1'e getirdi.
1-1'den sonra tekrar öne geçmek isteyen Alanyaspor'da 61 ve 62. dakikalarda Junior Fernandes'in iki şutu üstten auta gitti. Galatasaray ise Sinan Gümüş'le gol arasa da bu amacına ulaşamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray puanını 36, Alanyaspor ise 25 yaptı.
Aytemiz Alanyaspor: 1 - Galatasaray: 1
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma, Villafanez (Dk. 89 Taha Yalçıner), Fernandes (Dk. 80 Ozan Tufan), Cisse (Dk. 90+3 Josef Sural)
Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 18 Ömer Bayram), Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Feghouli (Dk. 82 Yunus Akgün), Onyekuru, Ndiaye, Belhanda, Mitroglou (Dk.55 Sinan Gümüş)
Goller: Dk. 45+3 Djalma (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 52 Feghouli, (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 6 Luyindama, 45+2 Fernando, Dk. 51 Ndiaye, Dk. 90 Sinan Gümüş, Dk 90+1 Marcao (Galatasaray) Dk. 37 Villafanez, Dk. 77 Welinton, Dk. 90 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
2. dakikada sağ kanattan Fernando'nun ceza sahasına ortasında Mitroglou'nun kafa vuruşunda, top kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
13. dakikada Villafanez'in defans arkasına attığı pasla ceza sahasında topla buluşan Cisse'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın yatarak müdahalesiyle oyun alanına döndü.
15. dakikada ani gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, Efecan Karaca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Villafanez'in vuruşunda, kaleci Muslera yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
23. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Cisse'nin önündeki iki savunma oyuncusuna rağmen vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.
34. dakikada Efecan Karaca'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
39. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Fernandes'in vuruşunda, kaleci Muslera iki hamlede topu kontrol etmeyi başardı.
42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
45+3. dakikada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmada öne geçti. Fernandes'in pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Djalma'nın gelişine aşırtma şeklindeki sert şutunda, kaleci Muslera'yı aşan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
52. dakikada Galatasaray karşılaşmada beraberliği yakaladı. Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Feghouli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'ın üzerinden ağlarla buluştu: 1-1
62. dakikada Djalma'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Fernandes'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
78. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Muslera'da kaldı.
89. dakikada Belhanda'nın ceza yayı üzerinde yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
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