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Alanyaspor 1 - 1 Sivasspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 6. hafta karşılaşmasında lider Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Alanyaspor 1 - 1 Sivasspor

Aytemiz Alanyaspor 1 - 1 Demir Grup Sivasspor

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Ekrem Kan

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 61 Salih Uçan), Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Djalma Campos), Efecan Karaca, Bakasetas, Junior Fernandes (Dk. 72 Bammou), Cisse
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fernando, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 46 Kone), Traore (Dk. 65 Cofie), Mert Hakan Yandaş (Dk. 90 Derlek), Yatabare

Goller: Dk. 1 Fernando (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Bakasetas, Dk. 57 Juanfran, Dk. 90+7 Welinton (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 Uğur Çiftçi, Dk. 90+1 Samassa, Dk. 90+5 Yatabare, Dk. 90+6 Ziya Erdal (yedek kulübesinde) (Demir Grup Sivasspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
1. dakikada Sivasspor öne geçti. Orta alanda kazandığı topla Alanyaspor yarı sahasına giren Traore'nin pasında topu kontrol eden Fernando, kalecinin soluna çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
23. dakikada sağ kanattan Juanfran'ın ceza sahasına ortaladığı topa Bakasetas'ın gelişine vuruşu istediği gibi olmadı ve kaleci Samassa meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
41. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Siopis'in vuruşu sonrası savunmaya çarpıp yavaşlayan topa Efecan Karaca müdahale etmek isterken, meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
45. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Bakasetas'ın rakip ceza sahasına ortasında Welinton, topu arka direğe aşırdı. Müsait durumdaki Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
47. dakikada kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasında topla buluşan Junior Fernandes, geriden gelen Ceyhun Gülselam'a pasını aktardı. Bu oyuncunun şutunda top yan direğe çarparak oyun alanına döndü.
51. dakikada Efecan Karaca'nın ortaladığı topu Sivasspor savunması uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası dışında topla buluşan Nsakala'nın sert şutunda kaleci Samassa, soluna uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
61. dakikada Alanyaspor beraberlik golünü buldu. Efecan Karaca'nın sağdan ortasında, kale önünde iyi yükselen Cisse, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
77. dakikada hızlı gelişen Sivasspor atağında Kone, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
alanyaspor Sivasspor

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