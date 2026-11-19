Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir viraja giren Galatasaray'da sakatlık krizi teknik heyeti zorlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte, 30 Kasım'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde yıldız futbolcu Rafael Leao'nun durumu netlik kazandı.

SAĞ ÜST ARKA ADALESİNDE KANAMA TESPİT EDİLMİŞTİ

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında topuk pası vermeye çalışırken sakatlanarak oyundan çıkan Portekizli yıldızın çekilen MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmişti. Yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacağı öngörülen 27 yaşındaki futbolcunun rehabilitasyon süreci yoğun şekilde sürdürülüyor.

SAMSUNSPOR, ASTON VILLA VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI KAÇIRACAK

Sağlık ekibinin yaptığı son değerlendirmelerin ardından Rafael Leao'nun dönüş takvimi şekillendi. Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa mücadelelerinde kadroda yer alamayacak olan yıldız futbolcunun, 30 Kasım'daki Beşiktaş derbisine de yetişemeyeceği ve karşılaşmada forma giyemeyeceği kesinleşti. Teknik heyetin, tam olarak iyileşmeden riske etmek istemediği Leao'yu aralık ayı başındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazırlamayı hedeflediği kaydedildi.