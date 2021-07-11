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Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı

11.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık kampı için geldiği 1300 rakımlı Lavanta Tepesi’nde antrenmanlara devam ediyor.

Alanyaspor 1300 rakımda dayanıklılık ve taktik çalıştı

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon hazırlık kampı için bulunduğu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Lavanta Tepesi’nde antrenmanlara devam ediyor.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde çalışan futbolcular kuvvet, pas ve top kapma çalışması ile dayanıklılık ve taktik çalışması yaptı.

Aytemiz Alanyaspor’un yeni transferi Cristian Borja da antrenman çalışmalarını sürdürürken, Marafona, Fatih Aksoy, Nemanja Milunovic, Erdinç Mergen de takımla antrenmanda yer aldı. 1300 rakımlı yerleşkede kampa devam eden Aytemiz Alanyaspor, 13 Temmuz Salı günü, Ukrayna'nın en üst düzey futbol ligi olan Premyer-Liha'da yer alan Zorya ile hazırlık maçı yapacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Alanyaspor
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