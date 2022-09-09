ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE! Alanyaspor Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor'u konuk edecek. Futbolseverler maç öncesi karşılaşmanın saati ve kanalına ilişkin internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Alanyaspor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Ankaragücü maçının saati ve kanalı...

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Ankaragücü maçı 9 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak maçı Mert Güzenge yönetecek. Güzenge’nin yardımcılığını Samet Çiçek ve Murat Altan’ın yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

ALANYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Ankaragücü maçı beIN Sports 1'de canlı olarak erkana gelecek.

