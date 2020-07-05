Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş, N'Sakala'ya teklif yaptı, aklı çelindi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili açıklamada bulundu.

"N'Sakala bizim yaptığımız teklifi kabul etti ancak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi"

