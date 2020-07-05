SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş, N'Sakala'ya teklif yaptı, aklı çelindi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş, N'Sakala'ya teklif yaptı, aklı çelindi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.07.2020 20:03 | Son Güncelleme

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili açıklamada bulundu.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş, N'Sakala'ya teklif yaptı, aklı çelindi

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transferi konuşulan N'Sakala ile ilgili açıklamada bulundu.

"N'Sakala bizim yaptığımız teklifi kabul etti ancak Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta göreve gelmesinin ardından futbolcumuza Beşiktaş yönetimi tarafından bizim anlaşmaya vardığımız rakamın üzerinde bir teklif yapıldı ve maalesef aklı çelindi"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
'Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!''Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!'
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra feci kaza

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ağustos ayında açılacak

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

F.Bahçe Trabzonsporlu yıldızı transfer etti!

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

Flaş gelişme! Caner Erkin'den sonra Gökhan Gönül...

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: Beşiktaş, N'Sakala'ya teklif yaptı, aklı çelindi

''Beşiktaş, N'Sakala'nın aklını çeldi''

Beşiktaş'ta Vida'ya Roma talip oldu!

Vida'ya sürpriz talip

Ahmet Nur Çebi: Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!

'Arkamdan toplantı yapmayın, aday olun!'

Beşiktaş stopere Jan Vertonghen'i düşünüyor

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor

Beşiktaş, transferde Cisse için nabız yokluyor!

Papiss Cisse Süper Lig devine gidiyor!

Beşiktaş Nika Ninua'yı kadrosuna katıyor

Beşiktaş'ın ilk transferi Gürcistan'dan!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.