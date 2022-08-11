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Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

11.08.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Futbol tutkunları, karşılaşma ile ilgili detayları öğrenmek için arama motorlarında "Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?", "Alanyaspor Beşiktaş maçı bilet fiyatı ne kadar?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Maçın bilet fiyatları da merak konusu oldu. İşte Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar...

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı bilet fiyatı ne kadar, kaç TL?

Alanyaspor Beşiktaş maçının ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Alanyaspor Beşiktaş maçının tarihi ve saati...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:

MARATON TRİBÜN - ₺200,00
KUZEY KALE ARKASI - ₺100,00
GÜNEY KALE ARKASI - ₺100,00
MİSAFİR - ₺130,00

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Alanyaspor beşiktaş
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