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Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

12.08.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Karşılaşma için geri sayım devam ederken vatandaşlar da internette araştırma yapmaya başladı. Süper Toto Süper Lig'in 2.haftasında oynanacak maçın tarihi, saati ve hangi kanalda ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Zorlu mücadeleye ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri...

Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri!

Alanyaspor Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. İki güçlü takım Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ikinci haftasında kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlı ekip maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki Alanyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı yayın bilgileri ve detaylar haberimizde...

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı 14 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Beşiktaş maçı beIN Sports HD1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Alanyaspor Beşiktaş maçının bilet fiyatları şu şekilde:

MARATON TRİBÜN - ₺200,00
KUZEY KALE ARKASI - ₺100,00
GÜNEY KALE ARKASI - ₺100,00
MİSAFİR - ₺130,00

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Anahtar Kelimeler:
Alanyaspor beşiktaş
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