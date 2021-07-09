Alanyaspor, Braga'dan Cristian Borja'yı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, yeni sezon öncesinde kadrosuna sol bek takviyesi yaptı.

Kanat oyuncusu Candeias ve stoper Milunovic'in ardından savunmaya bir isim daha eklemek isteyen turuncu yeşilliler, Portekiz ekibi Braga'dan Kolombiyalı sol bek Cristian Borja'yla anlaştı.

Kulübüyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki tecrübeli savunmacıyla, 1 yıllık kiralık anlaşma imzalandı.

Ülkesinin milli takımında 5 kez oynayan Borja, geçtiğimiz sezon Braga'da boy gösterdiği 22 karşılaşmada 1 gol attı.

