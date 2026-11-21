Galatasaray karşısında sahadan puansız ayrılan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, maçın ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. İlk golde ofsayt olduğunu ve penaltılarının verilmediğini savunan Yıldırım'ın açıklamaları gündem yarattı.

"VAR'DA BİZİ DOĞRADILAR!"

Galatasaray karşısında iyi bir futbol ortaya koyduklarını belirten Yüksel Yıldırım, mücadelede hakem faktörünün belirleyici olduğunu savundu. Sarı-kırmızılıların ilk golünde pasif ofsayt bulunduğunu öne süren Samsunspor Başkanı, Merkez Hakem Kuruluna seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Ben buradan MHK'ya sesleniyorum. Daha ne yapacağız? Pasif ofsayt var. Gol, vuruş her şey güzel ama pozisyon ofsayt. Samsun'da Fenerbahçe ile oynarken böyle bir gol attık ve golümüzü iptal etmişlerdi. Büyük takım olmanın avantajları, Anadolu takımlarının bulunduğu yer önemli değil. Adamlar resmen bizi VAR'da doğradı bugün! Pasif ofsayt, hiç tartışılmaz. Hata yaptığıma inanmıyorum."

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Karşılaşmada penaltı bekledikleri bir pozisyonun da bulunduğunu dile getiren Yıldırım, iki kritik hakem kararının maçın sonucuna etki ettiğini düşündüğünü belirtti.

Yıldırım, "Hata yaptık ama penaltımız verilmedi. İlk gol pasif ofsayt. Maç bitti. 3 puanı Galatasaray'a yazıyorlar. Sen sabaha kadar konuş, hiçbir şey değişmiyor. Üzgünüm. Samsunspor taraftarı bu takıma inansınlar. Bu çocuklar kalpleriyle oynuyor. Hocamız da güzel şeyler yapmaya başladı. Devre arasında yapacağımız dokunuşlarla Süper Lig'de kalmamız gerekiyor. Hayırlısı" dedi.

"UĞURCAN AÇIK ARA MAÇIN YILDIZIYDI"

Galatasaray karşısında sergiledikleri oyundan memnun olduğunu ancak sonuçtan dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Samsunspor Başkanı, Uğurcan Çakır'ın performansına da dikkat çekti.

Yıldırım, "Samsunspor böyle oynayıp yenilsin, üzülmem. Üzüldüm, Galatasaray'ı böyle yakalamışım, yenilmeme şansımız vardı. Kaçırdığımız goller var. Uğurcan açık ara bana göre maçın yıldızı. Güzel toplar çıkardı. Top bizi sevmedi diyelim bugün. Futbol şansı diyorlar, görünce insan inanıyor. Bugün futbol şansı yoktu. Olmayınca da olmuyor. Bu kadar güzel oynayıp, 2-1 yenilmek beni üzdü, Samsunspor taraftarını üzdü, teknik ekibi üzdü" ifadelerini kullandı.

"1 PUANLA LİGİ YENİDEN BAŞLATABİLİRDİK"

Galatasaray karşısında en azından bir puan alabileceklerine inandıklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, bu sonucun ligdeki dengeleri değiştirebileceğini belirtti.

Yıldırım, "Bu maç için üzüldük. 1 puanla dönsek, Galatasaray'ın da puan kaybı ligi yeniden başlatacaktı. Aslında biz o 1 puanla Antep'i yakalamış olacaktık. Alttaki takımlarla oynayacağız. Çok önemli bir döneme girerken güzel oynayıp 1 puan alamayınca insan üzülüyor" diye konuştu.

Samsunspor'un oyun anlayışından vazgeçmeyeceğini de vurgulayan Yıldırım, "Galatasaray'a karşı iyi oynadık. Attığımız şutlar, kornerler, pozisyonlarda Galatasaray'ın çok üstündeyiz. Samsunspor genç ve diri bir takım. Her maça puan ve puanlar için çıkacak. Direnelim, otobüsü kaleye çekelim, bizim böyle bir mentalitemiz olmayacak. Hayırlısı ama üzülmemek elde değil. Galatasaray'ı böyle yakalamışız, bir sürü oyuncular yok ama VAR'dan dolayı elimizden kaçırdık" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.