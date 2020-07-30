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Alanyaspor Ceyhun Gülselam 2 yıllık sözleşme imzaladı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 30.07.2020 23:08 | Son Güncelleme

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Alanyaspor Ceyhun Gülselam 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Ceyhun ile yeniden masaya oturdu.

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, sözleşmesi sona eren futbolcumuz Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başkanımız Hasan Çavuşoğlu, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan dolayı çok memnun olduklarını belirterek, "Kendisine şahsım ve camiamız adına çok teşekkür ediyorum. Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Ceyhun Gülselam ise "Başkanıma güzel sözlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız" diye konuştu."

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