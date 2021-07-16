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Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı

16.07.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor, son olarak Yeni Malatyaspor'dan Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı.

Alanyaspor'da Ahmed Ildız imzaladı

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz temsilcisi, son olarak kadrosuna Yeni Malatyaspor'da sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'ı kattı. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreniyle Ildız, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

"AHMED KALİTELİ BİR FUTBOLCU"

İmza töreninde konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Bugün aramıza Ahmed Ildız'ı kattık. Yeni Malatyaspor'da geçen sezon başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra Alanyaspor'umuz için ter dökecek. Kaliteli bir futbolcu, burada daha fazla çıkış yakalayacaktır. Buna inanıyoruz. Alanyasporumuzda yollarımız kesişti" dedi.

Takıma katılacak diğer transferler hakkında da konuşan başkan Çavuşoğlu, "Transferlerimiz bundan sonra da devam edecek. Öncelikle eksik bölgelerimize takviye yapmayı planlıyoruz. Uçaklarımız havada dolaşıyor. Taraftarlarımız rahat olsun" diye konuştu.

"KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kendisine güvenerek Alanyaspor'a gelmesini sağlayan herkese teşekkür eden Ahmed Ildız ise şunları söyledi:

"Burada tekrar bir çıkış yakalayacağıma inanıyorum. Alanyaspor ve benim adıma hayırlı olur inşallah. 3 yıl buraya kendimizi bağladık. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Her şey güzel olacak, bu sezon yukarılarda oynayacağız. Alanyaspor'un güzel bir sezon geçirmesini diliyorum. Taraftarlarımızla bir araya geleceğiz, statta görüşmek dileğiyle."

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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