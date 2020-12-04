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Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 04.12.2020 12:01 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor’da Efecan Karaca, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Karaca, "Sağlık durumum iyi. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim ve kurallara uyalım" açıklamasını yaptı.

Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Alanyaspor’un teknik heyet ve oyuncularına Covid-19 testi yapıldı.

Test sonuçlarına göre kaptan Efecan Karaca’nın korona virüs olduğu tespit edildi. Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.

"LÜTFEN BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYELİM"

Efecan Karaca sosyal medya hesabındaki paylaşımında ise "Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim ve kurallara uyalım" açıklamasını yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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