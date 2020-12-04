Alanyaspor’da Efecan Karaca’nın koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Alanyaspor’un teknik heyet ve oyuncularına Covid-19 testi yapıldı.
Test sonuçlarına göre kaptan Efecan Karaca’nın korona virüs olduğu tespit edildi. Alanyaspor’un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbolcularımız, teknik ekibimiz ve personelimize dün uygulanan Covid-19 testlerinde bir futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" denildi.
Efecan Karaca sosyal medya hesabındaki paylaşımında ise "Dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Şuan sağlık durumum iyi. Bu süreci evde atlatacağım. Lütfen bana bir şey olmaz demeyelim ve kurallara uyalım" açıklamasını yaptı.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA
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