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Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi koronavirüs şoku

HATAYSPOR HABERLERİ  | 04.12.2020 13:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak olan Hatayspor’da üç futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi koronavirüs şoku

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde rutin olarak yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

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Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: AA

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