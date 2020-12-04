Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi koronavirüs şoku

Hatayspor, yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı öncesinde rutin olarak yapılan Covid-19 PCR testleri sonucunda 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguya rastlandığını açıkladı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde; üç futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA

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