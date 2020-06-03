Alanyaspor’da hem kutlama hem antrenman

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bu akşam Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman öncesinde, doğum günü olan golcü oyuncu Papiss Cisse için pastalı kutlama yapıldı.

Kutlamanın ardından teknik direktör Erol Bulut gözetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından top kapma çalışması yapan futbolcular, antrenmanı 3 takım halinde gerçekleştirilen turnuvayla tamamladı.Turuncu yeşilliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

