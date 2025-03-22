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Alanyaspor’da Joao Pereira dönemi başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.03.2025 16:02
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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, teknik direktörlük görevine Joao Pereira’yı getirdi. Portekizli çalıştırıcıyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Alanyaspor’da Joao Pereira dönemi başladı

Süper Lig takımlarından Alanyaspor’da teknik direktörlük görevine Joao Pereira getirildi. Turuncu-yeşilli kulüp geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığı Sami Uğurlu’nun ardından Sporting CP B takımından gelen Portekizli teknik adam ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

ÇAVUŞOĞLU: İNŞALLAH ALANYASPOR’A ENERJİ KATACAKTIR

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Alanyasporumuzda görev yapan ve karşılıklı olarak sözleşmesini sonlandırdığımız Sami Uğurlu hocamıza ve ekibine Alanyaspor’a vermiş oldukları hizmetlerden dolayı kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Bugün itibarıyla yeni hocamızla anlaşmış bulunuyoruz. Hocamız zaten Trabzonspor gibi güzide bir kulübümüzde yıllarca futbol oynamış ve teknik direktörlük yapmış bir isim olarak tanıyorsunuz. Hepinizin bildiği bir hocamız. Kendisine hoş geldin diyorum. İnşallah hem hocamız için hem kulübümüz için hayırlı olur. Ben inanıyorum ki hocamız kulübümüze, takımımıza enerji katacaktır. Aramıza hoş geldin” ifadelerini kullandı.

PEREİRA: BURAYA BÜYÜK PROJELERLE GELDİM

Yeni teknik direktör Joao Pereira ise, “Türkiye’ye döndüğüm için çok mutluyum. Burası bulunduğum dönemlerde bana ve aileme çok iyi davranan, çok iyi karşılayan bir ülke oldu. Buraya büyük hırslarla geldim. Büyük projelerle geldim. Ekibimle beraber hedeflerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Karakteri olan, hırslı ve yüksek enerjili bir takım yaratmak istiyoruz. Ama bunu saha içerisinde göstermek için çok çalışacağız. Futbolcuyken elde ettiğim başarıları teknik direktör olarak da elde etmek için çok çalışacağım ve savaşacağım. Alanyaspor’daki herkese, başkanımıza ve tüm yetkililere bana güvendikleri için çok teşekkür ediyorum” dedi.

'OYUNCULARIN ÇOĞUNU TANIYORUM'

Pereira, Alanyaspor’daki oyuncuların çoğunu tanıdığını belirterek, “Türkiye’den ayrıldığımdan beri Türkiye ligini izlemeye devam ediyordum. Portekiz’de oynamış birçok oyuncu burada. Lima, Janvier, Makouta gibi oyuncular var. Efecan Karaca’ya karşı da futbolcuyken oynamıştım. Hırslı bir takım yaratmak istiyoruz ama zamanımız çok az. Yine de ekibimle çok çalışıp takıma özgüven kazandıracağımıza inanıyorum. İyi sonuçlar aldıkça takım daha fazla özgüven kazanacak ve bu şekilde daha iyi ilerleyeceğiz” şeklinde konuştu.

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