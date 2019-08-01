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Alanyaspor'da yeni transfer Lokman Gör, 4 ay yok

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 01.08.2019 16:59 | Son Güncelleme

Alanyaspor'a yeni transferi Lokman Gör'den kötü haber... Sol dizinden ameliyat edilen 28 yaşındaki savunma oyuncusu 4 ay sahalardan uzak kalacak.

Alanyaspor'da yeni transfer Lokman Gör, 4 ay yok

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden yapılan açıklamada, hazırlık maçında sakatlanan Alanyasporlu oyuncu Lokman Gör'ün ameliyat edildiği belirtildi.

Operasyonun başarılı geçtiğinin aktarıldığı açıklamada, "Alanyasporlu oyuncu, ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edildi. Operasyonda futbolcuya sol diz ön çapraz bağ ve dış menisküs tamiri ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun 2 ay sonunda salonda kontrollü kuvvet çalışmalarına, 4'üncü ayın sonunda da koşulara başlaması öngörülüyor" denildi.

Lokman Gör

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Lokman Gör Alanyaspor

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