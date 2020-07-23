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Alanyaspor'dan Beşiktaş'a Welinton ve Cisse cevabı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.07.2020 19:42 | Son Güncelleme

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın istediği Welinton ve Papiss Cisse ile ilgili görüşlerini anlattı.

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a Welinton ve Cisse cevabı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'ın gündemindeki Welinton ve Papiss Cisse ile ilgili A Spor'a konuştu.

Welinton için netleşen bir şey olmadığını kaydeden Çavuşoğlu, "Netleşen bir şey yok, ortada bir şey yok. Netleşmeden bir şey konuşmak doğru olmaz. Stoperdeki tüm oyuncularımız gözde. Caulker de öyle. Sadece Welinton değil, orta saha oyuncularımızla da çok ilgilenenler var. Siopis ile, Bakasetas ile ilgilenenler de var. Takip ettiğini bildiğimiz takımlar var." dedi.

"CISSE KALSIN İSTİYORUZ"

Sözleşmesinin sonuna gelen Cisse'nin takımda kalmasını istediklerini söyleyen Hasan Çavuşoğlu, "Cisse'nin gidip gitmeyeceği belli değil, biz Cisse'nin de kalmasını istiyoruz." mesajını verdi.

"TRİBÜNDE BEKLETEMEYİZ"

Transferdeki başarılarının sırrı sorulan başkan, "Spor içerisinden gelen bir kardeşiniz olarak, iyi bir ekiple çalışıyorum. 16 yıldır Alanyaspor'un içindeyim. Birlik ve beraberliği bozmuyoruz. Futbolcu alımlarında da bir sürü menajerle çalışmıyoruz, kendimiz de bu işin içindeyiz. Futbolcuları alıp tribünde bekletme şansımız yok çok fazla. Elbette biz de transfer hatası yaparız ama bizim tribünde yabancı oturtma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

"4 YILDA 2 GOL KRALI"

Vagner Love'un Kazakistan'a gitmeden önce kendilerine önerildiğini de söyleyen Alanyaspor Başkanı, "Vagner Love'un menajerinden geri dönüş için teklif geldi ama biz düşünmediğimizi belirtip, teşekkür ettik. O da başka kulübe gitti. 4 yılda 2 gol kralı çıkardık, Sörloth 1 gol önde ama Cisse de o konuma geldi. Alanyaspor gibi bir takımın 4 senede 2 gol kralı çıkarması önemli" diye konuştu.

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