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Alanyaspor'dan Çin'e transfer! Davidson Pereira resmen açıklandı

15.02.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un Çin ekibi WH Three Towns'a transfer olduğunu açıkladı.

Alanyaspor'dan Çin'e transfer! Davidson Pereira resmen açıklandı
Davidson

Davidson

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Alanyaspor
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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Davidson'un Çin'e transfer olduğunu açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Davidson Pereira Çin'in WH Three Towns kulübüne transfer olmuştur. Pereira'ya bugüne kadar verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor'da 65 resmi maçta forma giyen Davidson, 18 gol 12 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelinin 2 milyon euro olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Alanyaspor
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